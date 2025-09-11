Татьяна Крупа сдала загранпаспорт и надела электронный браслет

Татьяна Крупа. Фото: Суспільне

На экс-руководительницу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу надели электронный браслет. Кроме того, подозреваемая сдала загранпаспорт в Главное управление Государственной миграционной службы в Хмельницкой области.

Об этом "Суспільне Хмельницький" сообщила адвокат Крупы Татьяна Выдай в четверг, 11 сентября.

Внесен ли залог за Крупу?

По состоянию на утро 11 сентября залог в размере 20 миллионов гривен еще не внесли.

Соответствующее решение о залоге суд принял 4 сентября. Согласно постановлению суда, залог за Татьяну Крупу могут внести по истечении пятидневного срока, пока суд не изберет другую меру пресечения.

Напомним, что Крупа уже не находится в Киевском следственном изоляторе, однако и дома соседи ее не видели.

Также мы писали, что суд наложил арест на часть имущества Крупы. Арестованы, в частности, 3,17 млн долларов, 140 тысяч евро и 1,27 млн гривен, изъятых по месту жительства, а также 93 тысячи долларов и 2 тысячи евро, которые нашли у фигурантки в кабинете.