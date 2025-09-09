Где сейчас Татьяна Крупа — журналисты узнали

Татьяна Крупа. Фото: РБК-Украина

В Хмельницком уже пятый день не могут подтвердить, где находится бывшая руководительница областной МСЭК Татьяна Крупа. Она не в Киевском следственном изоляторе, однако и дома соседи ее не видели.

Где сейчас Татьяна Крупа

Журналисты отправились по адресу, где ранее проживала семья Крупы.

Сосед Айвар рассказал, что в последнее время ни Татьяну, ни ее близких там не встречал:

"Читал, будто ее отпустили. Но никого из них здесь не было. За все 20-30 лет, с тех пор как существует этот дом, я с ними только здоровался — и больше ничего".

Еще 4 сентября Высший антикоррупционный суд определил Крупе меру пресечения в виде залога в 20 миллионов гривен. Ее адвокат Татьяна Выдай подтвердила, что часть суммы уже внесли, а срок полной уплаты еще не истек.

"Средства собираются, и либо часть уже внесена, либо будет внесена в ближайшие дни", — пояснила защитница.

Юрист также подчеркнула, что даже в случае, если залог не будет внесен полностью, это не означает автоматического нарушения со стороны ее подзащитной.

Соседи, с которыми общались журналисты, подтверждают, что мужа Крупы видели дома, а вот ее саму — нет.

"Честно говоря, не видел. Но в тот день, когда она вышла, машины не было. Наверное, он ездил и она приехала. Так я думаю. Владимир Михайлович живет здесь. Машина каждый день здесь", — рассказал один из жителей.

В местном магазине также отметили, что женщина туда не заходила. А житель соседнего дома Александр добавил:

"Нет, не слышал. Тем более мы ходим в укрытие, поэтому, думаю, как-то бы узнал. Информации, что она здесь появлялась, не было".

Напомним, что Высший антикоррупционный суд заменил бывшей руководительнице Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе пребывание под стражей на залог в 20 миллионов гривен. Решение приняла следственная судья Леся Федорак, частично удовлетворив ходатайство детектива НАБУ о продлении меры пресечения.

Также муж Крупы прокомментировал ее условия в камере в СИЗО. Кроме того, он заявил, что есть надежда, что его жену могут выпустить на свободу из-за недоказанности вины.