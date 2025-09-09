Де зараз Тетяна Крупа — журналісти дізналися

Тетяна Крупа не перебуває в СІЗО — чи бачили її у Хмельницькому
У Хмельницькому вже п’ятий день не можуть підтвердити, де перебуває колишня керівниця обласної МСЕК Тетяна Крупа. Вона не у Київському слідчому ізоляторі, однак і вдома сусіди її не бачили.
Про це повідомляє Суспільне.
Де зараз Тетяна Крупа
Журналісти вирушили за адресою, де раніше проживала родина Крупа.
Сусід Айвар розповів, що останнім часом ні Тетяну, ні її близьких там не зустрічав:
"Читав, ніби її відпустили. Але нікого з них тут не було. За всі 20–30 років, відколи існує цей будинок, я з ними лише вітався — і більше нічого".
Ще 4 вересня Вищий антикорупційний суд визначив Крупі запобіжний захід у вигляді застави у 20 мільйонів гривень. Її адвокатка Тетяна Видай підтвердила, що частину суми вже внесли, а термін повної сплати ще не сплив.
"Кошти збираються, і або частина вже внесена, або буде внесена найближчими днями", — пояснила захисниця.
Юристка також наголосила, що навіть у разі, якщо заставу не буде внесено повністю, це не означає автоматичного порушення з боку її підзахисної.
Сусіди, з якими спілкувалися журналісти, підтверджують, що чоловіка Крупи бачили вдома, а от її саму — ні.
"Чесно кажучи, не бачив. Але в той день, коли вона вийшла, машини не було. Напевно, він їздив і вона приїхала. Так я думаю. Володимир Михайлович живе тут. Машина щодня тут", — розповів один із мешканців.
У місцевій крамниці також зазначили, що жінка туди не заходила. А мешканець сусіднього будинку Олександр додав:
"Ні, не чув. Тим більше ми ходимо в укриття, тож, думаю, якось би дізнався. Інформації, що вона тут з’являлася, не було".
Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд замінив колишній очільниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі перебування під вартою на заставу у 20 мільйонів гривень. Рішення ухвалила слідча суддя Леся Федорак, частково задовольнивши клопотання детектива НАБУ про продовження запобіжного заходу.
Також чоловік Крупи прокоментував її умови в камері в СІЗО. Крім того, він заявив, що є сподівання, що його дружину можуть випустити на свободу через недоведеність вини.
