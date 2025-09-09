Де зараз Тетяна Крупа — журналісти дізналися

Тетяна Крупа. Фото: РБК-Україна

У Хмельницькому вже п’ятий день не можуть підтвердити, де перебуває колишня керівниця обласної МСЕК Тетяна Крупа. Вона не у Київському слідчому ізоляторі, однак і вдома сусіди її не бачили.

Про це повідомляє Суспільне.

Реклама

Читайте також:

Де зараз Тетяна Крупа

Журналісти вирушили за адресою, де раніше проживала родина Крупа.

Сусід Айвар розповів, що останнім часом ні Тетяну, ні її близьких там не зустрічав:

"Читав, ніби її відпустили. Але нікого з них тут не було. За всі 20–30 років, відколи існує цей будинок, я з ними лише вітався — і більше нічого".

Ще 4 вересня Вищий антикорупційний суд визначив Крупі запобіжний захід у вигляді застави у 20 мільйонів гривень. Її адвокатка Тетяна Видай підтвердила, що частину суми вже внесли, а термін повної сплати ще не сплив.

"Кошти збираються, і або частина вже внесена, або буде внесена найближчими днями", — пояснила захисниця.

Юристка також наголосила, що навіть у разі, якщо заставу не буде внесено повністю, це не означає автоматичного порушення з боку її підзахисної.

Сусіди, з якими спілкувалися журналісти, підтверджують, що чоловіка Крупи бачили вдома, а от її саму — ні.

"Чесно кажучи, не бачив. Але в той день, коли вона вийшла, машини не було. Напевно, він їздив і вона приїхала. Так я думаю. Володимир Михайлович живе тут. Машина щодня тут", — розповів один із мешканців.

У місцевій крамниці також зазначили, що жінка туди не заходила. А мешканець сусіднього будинку Олександр додав:

"Ні, не чув. Тим більше ми ходимо в укриття, тож, думаю, якось би дізнався. Інформації, що вона тут з’являлася, не було".

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд замінив колишній очільниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі перебування під вартою на заставу у 20 мільйонів гривень. Рішення ухвалила слідча суддя Леся Федорак, частково задовольнивши клопотання детектива НАБУ про продовження запобіжного заходу.

Також чоловік Крупи прокоментував її умови в камері в СІЗО. Крім того, він заявив, що є сподівання, що його дружину можуть випустити на свободу через недоведеність вини.