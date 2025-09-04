Відео
Головна Новини дня Ексголова Хмельницької МСЕК вийде з-під варти

Ексголова Хмельницької МСЕК вийде з-під варти

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 15:46
ВАКС змінив запобіжний захід ексголові МСЕК Хмельниччини Крупі
Тетяна Крупа під вартою. Фото: graty.me

Вищий антикорупційний суд замінив колишній очільниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі перебування під вартою на заставу у 20 мільйонів гривень. Рішення ухвалила слідча суддя Леся Федорак, частково задовольнивши клопотання детектива НАБУ про продовження запобіжного заходу.

Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.

Деталі справи

Тепер Крупа або третіх осіб мають п’ять днів на внесення застави. Суд при цьому наголосив, що ексочільниця МСЕК перебуває під вартою вже 11 місяців з максимально можливих 12.

У разі внесення застави Крупа зобов’язана дотримуватися низки обмежень: не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду, утримуватися від контактів із певними особами, повідомляти про зміну місця проживання, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

ВАКС звертає увагу, що відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК сукупний строк тримання під вартою підозрюваного  під час досудового розслідування не повинен перевищувати 12 місяців — у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Окрім того, ВАКС зобов’язав підозрювану прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду та до 04.11.2025 включно виконувати обов’язки.

Нагадаємо, Крупа вперше прокоментувала виявлені у її помешканні кошти. За її словами, не всі вони належать їхній родині.

Також чоловік Крупи прокоментував її умови в камері в СІЗО. Крім того, він заявив, що є сподівання, що його дружину можуть випустити на свободу через недоведеність вини.

НАБУ суд судді ВАКС МСЕК
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
