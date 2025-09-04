ВАКС изменил меру пресечения экс-главе МСЭК Хмельницкой области Крупе

Татьяна Крупа под стражей. Фото: graty.me

Высший антикоррупционный суд заменил бывшей руководительнице Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе пребывание под стражей на залог в 20 миллионов гривен. Решение приняла следственная судья Леся Федорак, частично удовлетворив ходатайство детектива НАБУ о продлении меры пресечения.

Теперь Крупа или третьи лица имеют пять дней на внесение залога. Суд при этом отметил, что экс-глава МСЭК находится под стражей уже 11 месяцев из максимально возможных 12.

В случае внесения залога Крупа обязана соблюдать ряд ограничений: не покидать пределы Хмельницкого без разрешения следователя, прокурора или суда, воздерживаться от контактов с определенными лицами, сообщать об изменении места жительства, сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

ВАКС обращает внимание, что в соответствии с ч. 3 ст. 197 УПК совокупный срок содержания под стражей подозреваемого во время досудебного расследования не должен превышать 12 месяцев — в уголовном производстве по тяжким или особо тяжким преступлениям.

Кроме того, ВАКС обязал подозреваемую прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или суду и до 04.11.2025 включительно выполнять обязанности.

Напомним, Крупа впервые прокомментировала обнаруженные в ее доме средства. По ее словам, не все они принадлежат их семье.

Также муж Крупы прокомментировал ее условия в камере в СИЗО. Кроме того, он заявил, что есть надежда, что его жену могут выпустить на свободу из-за недоказанности вины.