За Татьяну Крупу не внесли залог — что будет дальше

За экс-главу Хмельницкой МСЭК не внесли залог — что дальше
За бывшую руководительницу Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяну Крупу не внесли залог 20 миллионов гривен. Во вторник, 9 сентября, истек пятидневный срок.
Об этом сообщает Суспільне 10 сентября со ссылкой на источники в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).
Залог за Татьяну Круп не внесли
Источники рассказали, что 9 сентября истек пятидневный срок, в течение которого за Татьяну Крупу должны были внести 20 млн грн залога.
По данным пресс-секретаря САП Ольги Постолюк, в ведомстве примут решение о дальнейших шагах после того, как изучат полный текст решения о мере пресечения и выяснят все обстоятельства.
Отмечается, что за Крупу еще могут внести залог по истечении пятидневного срока, пока суд не изберет другую меру пресечения.
Напомним, 4 сентября ВАКС изменил меру пресечения для Татьяны Крупы. После 11 месяцев под стражей за экс-чиновницу можно внести 20 млн грн залога.
В то же время журналисты узнали, что Татьяна Крупа не находится в СИЗО. В Хмельницком уже пятый день не могут подтвердить, где находится бывшая руководительница областной МСЭК.
Читайте Новини.LIVE!