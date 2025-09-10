За Татьяну Крупу не внесли залог — что будет дальше

Экс-руководитель Хмельницкой областной МСЭК. Фото: РБК-Украина

За бывшую руководительницу Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяну Крупу не внесли залог 20 миллионов гривен. Во вторник, 9 сентября, истек пятидневный срок.

Об этом сообщает Суспільне 10 сентября со ссылкой на источники в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

Источники рассказали, что 9 сентября истек пятидневный срок, в течение которого за Татьяну Крупу должны были внести 20 млн грн залога.

По данным пресс-секретаря САП Ольги Постолюк, в ведомстве примут решение о дальнейших шагах после того, как изучат полный текст решения о мере пресечения и выяснят все обстоятельства.

Отмечается, что за Крупу еще могут внести залог по истечении пятидневного срока, пока суд не изберет другую меру пресечения.

Напомним, 4 сентября ВАКС изменил меру пресечения для Татьяны Крупы. После 11 месяцев под стражей за экс-чиновницу можно внести 20 млн грн залога.

В то же время журналисты узнали, что Татьяна Крупа не находится в СИЗО. В Хмельницком уже пятый день не могут подтвердить, где находится бывшая руководительница областной МСЭК.