За екскерівницю Хмельницької МСЕК не внесли заставу — що далі

За екскерівницю Хмельницької МСЕК не внесли заставу — що далі

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 17:15
За Тетяну Крупу не внесли заставу — що буде далі
Екскерівниця Хмельницької обласної МСЕК. Фото: РБК-Україна

За колишню керівницю Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяну Крупу не внесли заставу 20 мільйонів гривень. У вівторок, 9 вересня, збіг п'ятиденний термін. 

Про це повідомляє Суспільне 10 вересня з посиланням на джерела у Вищому антикорупційному суді (ВАКС). 

Читайте також:

Заставу за Тетяну Круп не внесли

Джерела розповіли, що 9 вересня закінчився п'ятиденний термін, упродовж якого за Тетяну Крупу мали внести 20 млн грн застави. 

За даними речниці САП Ольги Постолюк, у відомстві ухвалять рішення щодо подальших кроків після того, як вивчать повний текст рішення щодо запобіжного заходу й з'ясують всі обставини.

Зазначається, що за Крупу ще можуть внести заставу після закінчення п'ятиденного терміну, доки суд не обере інший запобіжний захід. 

Нагадаємо, 4 вересня ВАКС змінив запобіжний захід для Тетяни Крупи. Після 11 місяців під вартою за ексчиновницю можна внести 20 млн грн застави. 

Водночас журналісти дізналися, що Тетяна Крупа не перебуває в СІЗО. У Хмельницькому вже п’ятий день не можуть підтвердити, де перебуває колишня керівниця обласної МСЕК. 

корупція Хмельницька область застава ВАКС МСЕК
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
