Тетяна Крупа здала закордонний паспорт і одягла електронний браслет

На Тетяну Крупу надягли електронний браслет — чи внесено заставу
На екскерівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу надягли електронний браслет. Крім того, підозрювана здала закордонний паспорт до Головного управління Державної міграційної служби у Хмельницькій області.
Про це "Суспільне Хмельницький" повідомила адвокатка Крупи Тетяна Видай у четвер, 11 вересня.
Чи внесено заставу за Крупу?
Станом на ранок 11 вересня заставу у розмірі 20 мільйонів гривень ще не внесли.
Відповідне рішення про заставу суд ухвалив 4 вересня. Згідно з ухвалою суду, заставу за Тетяну Крупу можуть внести після закінчення п'ятиденного терміну, доки суд не обере інший запобіжний захід.
Нагадаємо, що Крупа вже не перебуває у Київському слідчому ізоляторі, однак і вдома сусіди її не бачили.
Також ми писали, що суд наклав арешт на частину майна Крупи. Арештовані, зокрема, 3,17 млн доларів, 140 тисяч євро і 1,27 млн гривень, вилучених за місцем проживання, а також 93 тисячі доларів і 2 тисячі євро, які знайшли у фігурантки в кабінеті.
