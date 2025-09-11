Тетяна Крупа здала закордонний паспорт і одягла електронний браслет

Тетяна Крупа. Фото: Суспільне

На екскерівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу надягли електронний браслет. Крім того, підозрювана здала закордонний паспорт до Головного управління Державної міграційної служби у Хмельницькій області.

Про це "Суспільне Хмельницький" повідомила адвокатка Крупи Тетяна Видай у четвер, 11 вересня.

Чи внесено заставу за Крупу?

Станом на ранок 11 вересня заставу у розмірі 20 мільйонів гривень ще не внесли.

Відповідне рішення про заставу суд ухвалив 4 вересня. Згідно з ухвалою суду, заставу за Тетяну Крупу можуть внести після закінчення п'ятиденного терміну, доки суд не обере інший запобіжний захід.

Нагадаємо, що Крупа вже не перебуває у Київському слідчому ізоляторі, однак і вдома сусіди її не бачили.

Також ми писали, що суд наклав арешт на частину майна Крупи. Арештовані, зокрема, 3,17 млн доларів, 140 тисяч євро і 1,27 млн гривень, вилучених за місцем проживання, а також 93 тисячі доларів і 2 тисячі євро, які знайшли у фігурантки в кабінеті.