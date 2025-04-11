Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow На Рамштайне согласовали рекордную помощь Украине arrow

На Рамштайне согласовали рекордную помощь Украине

11 апреля 2025 15:34
Евгения Брюховецкая - редактор
Гили анонсировал помощь Украине на рекордную сумму
Встреча в формате "Рамштайн". Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Министр обороны Великобритании Джон Хили в пятницу, 11 апреля, по итогам "Рамштайн" заявил, что Украина получит рекордную помощь от стран. Ее общая стоимость составит 21 миллиард евро.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Новая помощь для Украины

"И новые обещания военной помощи, объявленные сегодня через UDCG, достигают более 21 миллиарда евро", — отметил Хили.

По его словам, это рекордное увеличение финансирования для Украины. А также страны усиливают поддержку на передовой.

Ранее, во время выступления в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Хили назвал основные цели по обеспечению безопасности Украины.

Также министр обороны Великобритании призвал страны подумать над тем, какую еще помощь они могут предоставить Украине.

А глава минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил о выделении нового военного пакета для Украины.

военная помощь Великобритания Рамштайн война в Украине фронт Джон Хили
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама