Гили анонсировал помощь Украине на рекордную сумму

На Рамштайне согласовали рекордную помощь Украине
Министр обороны Великобритании Джон Хили в пятницу, 11 апреля, по итогам "Рамштайн" заявил, что Украина получит рекордную помощь от стран. Ее общая стоимость составит 21 миллиард евро.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Новая помощь для Украины
"И новые обещания военной помощи, объявленные сегодня через UDCG, достигают более 21 миллиарда евро", — отметил Хили.
По его словам, это рекордное увеличение финансирования для Украины. А также страны усиливают поддержку на передовой.
Ранее, во время выступления в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Хили назвал основные цели по обеспечению безопасности Украины.
Также министр обороны Великобритании призвал страны подумать над тем, какую еще помощь они могут предоставить Украине.
А глава минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил о выделении нового военного пакета для Украины.
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