Гили анонсировал помощь Украине на рекордную сумму

Встреча в формате "Рамштайн". Фото: Reuters

Министр обороны Великобритании Джон Хили в пятницу, 11 апреля, по итогам "Рамштайн" заявил, что Украина получит рекордную помощь от стран. Ее общая стоимость составит 21 миллиард евро.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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"И новые обещания военной помощи, объявленные сегодня через UDCG, достигают более 21 миллиарда евро", — отметил Хили.

По его словам, это рекордное увеличение финансирования для Украины. А также страны усиливают поддержку на передовой.

Ранее, во время выступления в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Хили назвал основные цели по обеспечению безопасности Украины.

Также министр обороны Великобритании призвал страны подумать над тем, какую еще помощь они могут предоставить Украине.

А глава минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил о выделении нового военного пакета для Украины.