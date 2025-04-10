Джон Гілі назвав чотири основні цілі для "Коаліції Рішучих"

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Фото: Reuters

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі у четвер, 10 квітня, заявив, що "Коаліція рішучих" має чотири основних цілі щодо гарантування безпеки України. За його словами, це серед них має бути сильна українська армія.

Про це пише УП з посиланням на виступ Гілі у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

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Основні цілі Коаліції рішучих

Гілі наголосив, що коаліція хоче, аби в Україні був встановлений тривалий мир. Для цього треба досягти таких цілей: безпека в небі, на морі та на землі, а також посилення ЗСУ — вони мають стати найсильнішим стримуючим фактором.

За його словами, їх досягненню будуть сприяти "сили гарантування безпеки" — це військова місія, яка перебуватиме в Україні. Наразі її формат ще не узгодили.

"Наші сили гарантування безпеки для України стануть рішучим і надійним елементом системи безпеки, який забезпечить, що будь-який встановлений в результаті перемовин мир дійсно принесе те, що пообіцяв президент Трамп — тривалий мир для України", — сказав Гілі.

Він додав, що на сьогоднішньому засіданні представники країн-учасниць "Коаліції рішучих" обговорять військове планування та сфокусуються на оперативному плануванні коаліції і тому, як забезпечити готовність до досягнення мирної угоди.

"Ми активізуємось. Ми налаштовані серйозно. Ми посилаємо сигнал президенту Путіну, міністру Умєрову та українському народові. Ми стоїмо з вами в боротьбі і ми будемо стояти з вами в мирі", — підсумував британський прем'єр.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський припустив, що наступні переговори зі США можуть відбутися наступного тижня.

За словами українського лідера, найбільш ефективна гарантія безпеки для України є сильна армія.