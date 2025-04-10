Джон Гили назвал четыре основные цели для "Коалиции решительных"

Министр обороны Великобритании Джон Гили. Фото: Reuters

Министр обороны Великобритании Джон Гили в четверг, 10 апреля, заявил, что "Коалиция решительных" имеет четыре основных цели по обеспечению безопасности Украины. По его словам, это среди них должна быть сильная украинская армия.

Об этом пишет УП со ссылкой на выступление Гили в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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Основные цели "Коалиции решительных"

Гили отметил, что коалиция хочет, чтобы в Украине был установлен длительный мир. Для этого надо достичь таких целей: безопасность в небе, на море и на земле, а также усиление ВСУ — они должны стать сильнейшим сдерживающим фактором.

По его словам, их достижению будут способствовать "силы обеспечения безопасности" — это военная миссия, которая будет находиться в Украине. Сейчас ее формат еще не согласовали.

"Наши силы обеспечения безопасности для Украины станут решительным и надежным элементом системы безопасности, который обеспечит, что любой установленный в результате переговоров мир действительно принесет то, что пообещал президент Трамп — длительный мир для Украины", — сказал Гили.

Он добавил, что на сегодняшнем заседании представители стран-участниц "Коалиции решительных" обсудят военное планирование и сфокусируются на оперативном планировании коалиции и том, как обеспечить готовность к достижению мирного соглашения.

"Мы активизируемся. Мы настроены серьезно. Мы посылаем сигнал президенту Путину, министру Умерову и украинскому народу. Мы стоим с вами в борьбе и мы будем стоять с вами в мире", — подытожил британский премьер.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что следующие переговоры с США могут состояться на следующей неделе.

По словам украинского лидера, наиболее эффективная гарантия безопасности для Украины является сильная армия.