2025 рік став критичним для України — союзники обіцяють більше зброї

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: REUTERS/Yves Herman

Під час зустрічі "Рамштайн", яку очолив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, союзники назвали цей рік "критичним" для України. Джон Гілі закликав партнерів добре подумати про те, яку допомогу вони мають можливість надати Україні.

Про це повідомляє Sky News.

Реклама

Читайте також:

Джон Гілі закликав партнерів пришвидшити та збільшити допомогу Україні на тлі переговорів США та Росії

Стало відомо, що до Москви прибув представник колишнього президента США Дональда Трампа для особистої зустрічі з Володимиром Путіним.

Під час свого виступу Джон Гілі підкреслив, що головне завдання союзників сьогодні — якнайшвидше забезпечити українських військових усім необхідним.

"Наше завдання як міністрів оборони — дати термінову військову допомогу українським бійцям", — зазначив він.

Міністр оборони Великої Британії також закликав учасників коаліції переглянути, чим іще можна підсилити Київ. За його словами, у п’ятницю Лондон оголосив про виділення додаткових 350 мільйонів фунтів стерлінгів, які є частиною загального пакету допомоги у 450 мільйонів. Ці кошти спрямовані як на постачання зброї, так і на зміцнення оборонного співробітництва між Україною та Британією.

"2025 рік є критичним для війни в Україні, і це критичний момент. Ми стоїмо з вами в боротьбі, і ми стоїмо з вами в мирі", — підсумував він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, які ключові теми будуть обговорювати у Брюсселі на засіданні "Рамштайн".

Також стало відомо, що Німеччина передасть пакет військової допомоги Україні — що туди увійде.