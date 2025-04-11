Берлін передасть Україні чотири комплекси IRIS-T і десятки ракет

Військова техніка на заводі Rheinmetal. Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Німеччина значно посилить військову допомогу Україні. Відомо, що у новому пакеті військової допомоги будуть передані нові комплекси протиповітряної оборони, техніка та озброєння.

Про це повідомляє The Guardian.

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Що увійде до нового пакета допомоги Україні від Німеччини

Зокрема, до пакету допомоги увійдуть чотири зенітно-ракетні комплекси IRIS-T з 300 керованими ракетами. Крім того, передбачена передача 30 керованих ракет для систем Patriot.

У планах також постачання 120 переносних зенітно-ракетних комплексів, 25 бойових машин піхоти Marder, 15 танків Leopard 1A5, 14 артилерійських систем, 100 наземних радарів спостереження та 100 000 артилерійських снарядів. Німеччина також передасть 300 розвідувальних безпілотників.

Окремо міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що лідери обговорять прохання України щодо організації виробництва ракет за ліцензією безпосередньо в Україні, що може полегшити постачання зброї на фронт.

Нагадаємо, Велика Британія і Норвегія хочуть виділити для України 580 млн доларів на закупівлю дронів та інші потреби ЗСУ.

Також у Der Spiegel оприлюднили статтю, де йшлося про звіт Бундесверу щодо якості німецької військової техніки у реальних бойових умовах на фронті в Україні. Виявилось, що більшість німецької техніки взагалі не пристосована до бою і має низку недоліків.