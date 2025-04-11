Берлин передаст Украине четыре комплекса IRIS-T и десятки ракет

Военная техника на заводе Rheinmetal. Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Германия значительно усилит военную помощь Украине. Известно, что в новом пакете военной помощи будут переданы новые комплексы противовоздушной обороны, техника и вооружение.

Об этом сообщает The Guardian.

Реклама

Читайте также:

Что войдет в новый пакет помощи Украине от Германии

В частности, в пакет помощи войдут четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T с 300 управляемыми ракетами. Кроме того, предусмотрена передача 30 управляемых ракет для систем Patriot.

В планах также поставки 120 переносных зенитно-ракетных комплексов, 25 боевых машин пехоты Marder, 15 танков Leopard 1A5, 14 артиллерийских систем, 100 наземных радаров наблюдения и 100 000 артиллерийских снарядов. Германия также передаст 300 разведывательных беспилотников.

Отдельно министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что лидеры обсудят просьбу Украины по организации производства ракет по лицензии непосредственно в Украине, что может облегчить поставки оружия на фронт.

Напомним, Великобритания и Норвегия хотят выделить для Украины 580 млн долларов на закупку дронов и другие нужды ВСУ.

Также в Der Spiegel обнародовали статью, где говорилось об отчете Бундесвера по качеству немецкой военной техники в реальных боевых условиях на фронте в Украине. Оказалось, что большинство немецкой техники вообще не приспособлена к бою и имеет ряд недостатков.