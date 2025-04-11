2025 год стал критическим для Украины — союзники обещают больше оружия

Министр обороны Великобритании Джон Хили и министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS/Yves Herman

Во время встречи "Рамштайн", которую возглавил министр обороны Великобритании Джон Хили, союзники назвали этот год "критическим" для Украины. Джон Хили призвал партнеров хорошо подумать о том, какую помощь они имеют возможность предоставить Украине.

Об этом сообщает Sky News.

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Стало известно, что в Москву прибыл представитель бывшего президента США Дональда Трампа для личной встречи с Владимиром Путиным.

Во время своего выступления Джон Хили подчеркнул, что главная задача союзников сегодня — как можно быстрее обеспечить украинских военных всем необходимым.

"Наша задача как министров обороны — дать срочную военную помощь украинским бойцам", — отметил он.

Министр обороны Великобритании также призвал участников коалиции пересмотреть, чем еще можно усилить Киев. По его словам, в пятницу Лондон объявил о выделении дополнительных 350 миллионов фунтов стерлингов, которые являются частью общего пакета помощи в 450 миллионов. Эти средства направлены как на поставку оружия, так и на укрепление оборонного сотрудничества между Украиной и Британией.

"2025 год является критическим для войны в Украине, и это критический момент. Мы стоим с вами в борьбе, и мы стоим с вами в мире", — подытожил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, какие ключевые темы будут обсуждать в Брюсселе на заседании "Рамштайн".

Также стало известно, что Германия передаст пакет военной помощи Украине — что туда войдет.