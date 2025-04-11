Естонія передасть Україні снаряди та сухпайки для ЗСУ — деталі

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Фото: AA

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур перед засіданням "Рамштайн" у Брюсселі у п'ятницю, 11 квітня, анонсував нову військову допомогу для України. До пакета увійдуть, зокрема, снаряди для військових.

Про це пише Суспільне.

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За словами Певкура, цього або наступного тижня Естонія доставить Україні 10 тисяч боєприпасів калібром 155 міліметрів, а також 750 тисяч пакунків з їжею для солдатів.

"І ми продовжимо також беззбиткову діяльність в тому сенсі, що ми купуємо, за допомогою наших друзів з різних європейських країн, амуніцію для ЗСУ", — сказав він.

Крім того, він зустрінеться з очільником Міноборони України Рустемом Умєровим у Брюсселі: вони обговорять основні потреби української армії.

"Ми всі розуміємо, що на лінії фронту важко. Ми фактично повинні збільшити військову допомогу Україні. І ми це робимо. І ми будемо обговорювати з нашими партнерами, що ми можемо зробити більше, тому що Україні потрібна краща позиція для мирних переговорів", — додав Певкур.

Нагадаємо, видання The Guardian писало, що Німеччина передасть новий пакет військової допомоги: ППО, техніку та озброєння.

Міністр оборони Британії Джон Гілі напередодні "Рамштайну" закликав партнерів подумати над тим, яку допомогу вони можуть надати Україні.