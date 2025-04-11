Естонія передасть Україні снаряди та сухпайки для ЗСУ — деталі

В Естонії анонсували пакет допомоги для України — що увійде
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур перед засіданням "Рамштайн" у Брюсселі у п'ятницю, 11 квітня, анонсував нову військову допомогу для України. До пакета увійдуть, зокрема, снаряди для військових.
Про це пише Суспільне.
Військова допомога від Естонії
За словами Певкура, цього або наступного тижня Естонія доставить Україні 10 тисяч боєприпасів калібром 155 міліметрів, а також 750 тисяч пакунків з їжею для солдатів.
"І ми продовжимо також беззбиткову діяльність в тому сенсі, що ми купуємо, за допомогою наших друзів з різних європейських країн, амуніцію для ЗСУ", — сказав він.
Крім того, він зустрінеться з очільником Міноборони України Рустемом Умєровим у Брюсселі: вони обговорять основні потреби української армії.
"Ми всі розуміємо, що на лінії фронту важко. Ми фактично повинні збільшити військову допомогу Україні. І ми це робимо. І ми будемо обговорювати з нашими партнерами, що ми можемо зробити більше, тому що Україні потрібна краща позиція для мирних переговорів", — додав Певкур.
Нагадаємо, видання The Guardian писало, що Німеччина передасть новий пакет військової допомоги: ППО, техніку та озброєння.
Міністр оборони Британії Джон Гілі напередодні "Рамштайну" закликав партнерів подумати над тим, яку допомогу вони можуть надати Україні.
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