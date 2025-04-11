Эстония передаст Украине снаряды и сухпайки для ВСУ — детали

В Эстонии анонсировали пакет помощи для Украины — что войдет
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур перед заседанием "Рамштайн" в Брюсселе в пятницу, 11 апреля, анонсировал новую военную помощь для Украины. В пакет войдут, в частности, снаряды для военных.
Об этом пишет Суспільне.
Военная помощь от Эстонии
По словам Певкура, на этой или следующей неделе Эстония доставит Украине 10 тысяч боеприпасов калибром 155 миллиметров, а также 750 тысяч пакетов с едой для солдат.
"И мы продолжим также безубыточную деятельность в том смысле, что мы покупаем, с помощью наших друзей из разных европейских стран, амуницию для ВСУ", — сказал он.
Кроме того, он встретится с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым в Брюсселе: они обсудят основные потребности украинской армии.
"Мы все понимаем, что на линии фронта трудно. Мы фактически должны увеличить военную помощь Украине. И мы это делаем. И мы будем обсуждать с нашими партнерами, что мы можем сделать больше, потому что Украине нужна лучшая позиция для мирных переговоров", — добавил Певкур.
Напомним, издание The Guardian писало, что Германия передаст новый пакет военной помощи: ПВО, технику и вооружение.
Министр обороны Британии Джон Хили накануне "Рамштайн" призвал партнеров подумать над тем, какую помощь они могут предоставить Украине.
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