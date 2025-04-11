Гілі анонсував допомогу Україні на рекордну суму

Зустріч у форматі "Рамштайн". Фото: Reuters

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі у п'ятницю, 11 квітня, за підсумками "Рамштайну" заявив, що Україна отримає рекордну допомогу від країн. Її загальна вартість становитиме 21 мільярд євро.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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"І нові обіцянки військової допомоги, оголошені сьогодні через UDCG, сягають понад 21 мільярд євро", — зазначив Гілі.

За його словами, це рекордне збільшення фінансування для України. А також країни посилюють підтримку на передовій.

Раніше, під час виступу у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, Гілі назвав основні цілі щодо гарантування безпеки України.

Також міністр оборони Британії закликав країни подумати над тим, яку ще допомогу вони можуть надати Україні.

А голова міноборони Естонії Ханно Певкур заявив про виділення нового військового пакета для України.