Гілі анонсував допомогу Україні на рекордну суму

На "Рамштайні" погодили рекордну допомогу Україні
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі у п'ятницю, 11 квітня, за підсумками "Рамштайну" заявив, що Україна отримає рекордну допомогу від країн. Її загальна вартість становитиме 21 мільярд євро.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Нова допомога для України
"І нові обіцянки військової допомоги, оголошені сьогодні через UDCG, сягають понад 21 мільярд євро", — зазначив Гілі.
За його словами, це рекордне збільшення фінансування для України. А також країни посилюють підтримку на передовій.
Раніше, під час виступу у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, Гілі назвав основні цілі щодо гарантування безпеки України.
Також міністр оборони Британії закликав країни подумати над тим, яку ще допомогу вони можуть надати Україні.
А голова міноборони Естонії Ханно Певкур заявив про виділення нового військового пакета для України.
Читайте Новини.LIVE!