Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильЖизньМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияПогодаОлимпиадаLifeВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеПраздники1Украина АрхивРезервОгоПризывЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
На европейских АЗС подешевело горючее

На европейских АЗС подешевело горючее

Ua ru
Дата публикации 20 апреля 2026 00:14
Табло со стоимостью топлива на АЗС в Австрии. Фото: Елена Халик

В воскресенье, 19 апреля, на АЗС Европы подешевели бензин и дизельное топливо. В частности, в Австрии топливо сейчас стоит 1,90 евро. Это около 95 гривен.

Об этом сообщает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

Цены на АЗС в Австрии

Дизельное топливо стоит 1,899 евро (98,60 гривны), дизель премиум/гоночный — 2,059 евро (106,91 евро) бензин А-95 — 1,649 евро (85,62 гривны), бензин премиум-класса — 1,779 евро (92,37 гривны), газ/автогаз —1,779 евро (92,37 гривны).

На другой АЗС дизель стоит 1,894 евро (98,35 гривны), а бензин — 1,644 евро (86,36 гривны).

Стоимость топлива на АЗС в Австрии 19 апреля 2026 года
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского сообщал, что Украина не останется без топлива. Глава государства договорился с партнерами о резервных объемах минимум на год в случае глобального дефицита. Критические периоды уже были — украинцам удалось их пройти без дефицита дизеля.

Также Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко писал, что в Украине снизятся цены на топливо. На АЗК "Укрнафта" подешевение произошло еще 8 апреля.

цены на топливо АЗС топливо
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации