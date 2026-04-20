На европейских АЗС подешевело горючее

Табло со стоимостью топлива на АЗС в Австрии. Фото: Елена Халик

В воскресенье, 19 апреля, на АЗС Европы подешевели бензин и дизельное топливо. В частности, в Австрии топливо сейчас стоит 1,90 евро. Это около 95 гривен.

Об этом сообщает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

Цены на АЗС в Австрии

Дизельное топливо стоит 1,899 евро (98,60 гривны), дизель премиум/гоночный — 2,059 евро (106,91 евро) бензин А-95 — 1,649 евро (85,62 гривны), бензин премиум-класса — 1,779 евро (92,37 гривны), газ/автогаз —1,779 евро (92,37 гривны).

На другой АЗС дизель стоит 1,894 евро (98,35 гривны), а бензин — 1,644 евро (86,36 гривны).

Табло со стоимостью топлива на АЗС в Австрии. Фото: Елена Халик

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского сообщал, что Украина не останется без топлива. Глава государства договорился с партнерами о резервных объемах минимум на год в случае глобального дефицита. Критические периоды уже были — украинцам удалось их пройти без дефицита дизеля.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко писал, что в Украине снизятся цены на топливо. На АЗК "Укрнафта" подешевение произошло еще 8 апреля.