Україна
Головна Новини дня На європейських АЗС подешевшало пальне

На європейських АЗС подешевшало пальне

Дата публікації: 20 квітня 2026 00:14
Табло з вартістю пального на АЗС в Австрії. Фото: Олена Халік

У неділю, 19 квітня, на АЗС Європи подешевшали бензин і дизельне паливо. Зокрема, в Австрії паливо наразі коштує 1,90 євро. Це близько 95 гривень.

Про це повідомляє головний редактор Новини.LIVE Олена Халік.

Ціни на АЗС в Австрії

Дизельне пальне коштує 1,899 євро (98,60 гривні), дизель преміум/гоночний — 2,059 євро (106,91 гривні), бензин А-95 — 1,649 євро (85,62 гривні), бензин преміум-класу — 1,779 євро (92,37 гривні), газ/автогаз —1,779 євро (92,37 гривні).

На іншій АЗС дизель коштує 1,894 євро (98,35 гривні), а бензин — 1,644 євро (85,36 гривні).

Вартість пального на АЗС в Австрії 19 квітня 2026 року
Раніше Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського повідомляв, що Україна не залишиться без пального. Голова держави домовився з партнерами про резервні обсяги щонайменше на рік у разі глобального дефіциту. Критичні періоди вже були — українцям вдалося їх пройти без дефіциту дизеля.

Також Новини.LIVE з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко писав, що в Україні знизяться ціни на пальне. На АЗК "Укрнафта" подешевшання відбулося ще 8 квітня.

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
