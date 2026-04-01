Головна Новини дня Дизель від 86,99 грн/л: які ціни на пальне в Україні

Ua ru
Дата публікації: 14 квітня 2026 00:03
Ціни на пальне. Фото: Новини.LIVE

В Україні ціни на пальне тримаються на високому рівні. Найбільш вигідні пропозиції станом на 13 квітня на АЗС Дніпра та Запоріжжя. Там дизель можна знайти за 86,99 грн/л. А от автозаправні станції Львова, Києва та Харкова встановили дещо вищі цінники.

Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Ціни на пальне у Києві

У Києві станом на 13 квітня бензин А-95 в середньому коштує 73,20-77,30 грн/л. Ціна на дизель коливається від 87,90 до 95,90 грн/л. Вартість газу — близько 48,70 грн/л.

Ціни на пальне в Києві 13 квітня. Фото: Новини.LIVE
Ціни на пальне в Києві. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне у Львові

АЗС Львова також оновили цінники 13 квітня. Бензин А-92 коштує близько 66,90 грн/л. Дизпаливо — від 87,90 до 95,90 грн/л. Ціна на бензин А-95 — близько 69,90-76,90 грн/л.

Ціни на пальне в Львові 13 квітня. Фото: Новини.LIVE
Ціни на пальне у Львові. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне у Харкові

У Харкові дещо здешевшали певні види пального. Зокрема, дизпаливо коштує від 87,99 до 95,90 грн/л. Газ обійдеться у близько 47,99 грн/л. Бензин А-95 — 76,90-79,90 грн/л.

Ціни на пальне у Харкові 13 квітня. Фото: Новини.LIVE
Ціни на пальне у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне у Дніпрі

Вартість пального у Дніпрі сьогодні також змінилася. Бензин А-95 коштує А-95е коштує 57,99-79,90 грн/л. Вартість газу близько 47,99 грн/л. Ціна дизпалива — 86,99-95,90 грн/л.

Ціни на пальне у Дніпрі. Фото: Новини.LIVE
Ціни на пальне у Дніпрі 13 квітня. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне у Запоріжжі

У Запоріжжі сьогодні ціни на пальне одні з найбільш привабливих. Зокрема, дизель можна купити за 86,99-91,00 грн/л, газ коштує близько 48,00 грн за літр, а бензин А-95 — 64,00-77,00 грн/л.

Ціни на пальне у Запоріжжі 13 квітня. Фото: Новини.LIVE
Ціни на пальне у Запоріжжі. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше світові ціни на дизель знову зросли. Це сталося на тлі очікувань затяжної кризи на ринку. Постачальники пального не розраховують на швидке завершення напруженості.

Також ми писали про те, що прем'єр України Юлія Свириденко зробила заяву щодо цін на пальне. За її словами, вартість могла вирости до понад 100 грн/л. Водночас Уряд зміг цього уникнути.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Ольга Антоновська
