Дизель від 86,99 грн/л: які ціни на пальне в Україні

Ціни на пальне. Фото: Новини.LIVE

В Україні ціни на пальне тримаються на високому рівні. Найбільш вигідні пропозиції станом на 13 квітня на АЗС Дніпра та Запоріжжя. Там дизель можна знайти за 86,99 грн/л. А от автозаправні станції Львова, Києва та Харкова встановили дещо вищі цінники.

Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Ціни на пальне у Києві

У Києві станом на 13 квітня бензин А-95 в середньому коштує 73,20-77,30 грн/л. Ціна на дизель коливається від 87,90 до 95,90 грн/л. Вартість газу — близько 48,70 грн/л.

Ціни на пальне у Львові

АЗС Львова також оновили цінники 13 квітня. Бензин А-92 коштує близько 66,90 грн/л. Дизпаливо — від 87,90 до 95,90 грн/л. Ціна на бензин А-95 — близько 69,90-76,90 грн/л.

Ціни на пальне у Харкові

У Харкові дещо здешевшали певні види пального. Зокрема, дизпаливо коштує від 87,99 до 95,90 грн/л. Газ обійдеться у близько 47,99 грн/л. Бензин А-95 — 76,90-79,90 грн/л.

Читайте також:

Ціни на пальне у Дніпрі

Вартість пального у Дніпрі сьогодні також змінилася. Бензин А-95 коштує А-95е коштує 57,99-79,90 грн/л. Вартість газу близько 47,99 грн/л. Ціна дизпалива — 86,99-95,90 грн/л.

Ціни на пальне у Запоріжжі

У Запоріжжі сьогодні ціни на пальне одні з найбільш привабливих. Зокрема, дизель можна купити за 86,99-91,00 грн/л, газ коштує близько 48,00 грн за літр, а бензин А-95 — 64,00-77,00 грн/л.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше світові ціни на дизель знову зросли. Це сталося на тлі очікувань затяжної кризи на ринку. Постачальники пального не розраховують на швидке завершення напруженості.

Також ми писали про те, що прем'єр України Юлія Свириденко зробила заяву щодо цін на пальне. За її словами, вартість могла вирости до понад 100 грн/л. Водночас Уряд зміг цього уникнути.