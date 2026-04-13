Дизель до 95,90: які ціни на пальне у Дніпрі та Запоріжжі

Дизель до 95,90: які ціни на пальне у Дніпрі та Запоріжжі

Дата публікації: 13 квітня 2026 19:00
Ціни на пальне у Дніпрі. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне у Дніпрі та Запоріжжі у понеділок, 13 квітня, залишаються майже на тому ж рівні, що й протягом останніх двох днів. На деяких АЗС дещо зросла ціна на дизель — близько 1 грн, а от вартість бензину майже не змінилася.

Які ціни на газ, бензин та дизель у Дніпрі

На автозаправній станції "БРСМ-Нафта" вартість бензину А-95 сьогодні — 69,99 грн/л, А-95е коштує 57,99 грн/л. Водночас ДП Euro plus обійдеться у 91,99 грн/л, а ціна на ДП Euro — 87,99 грн/л. Газ коштує 47,99 грн/л.

На "Дніпронафта" бензин А-95 Euro сьогодні коштує 69,99 грн/л, А-95 — 58,99 грн/л, а ДП Euro — 86,99 грн/л. Ціна на газ на цій АЗС — 47,99 грн/л.

На "ОККО" у Дніпрі сьогодні Pulls 100 коштує 86,90 грн/л, Pulls 95 обійдеться у 79,90 грн/л, а А-95 Euro — 76,90 грн/л. ДП Pulls коштує 95,90 грн/л. Водночас ДП Euro дешевше — 92,90 грн/л. Газ пропонують за 49,90 грн/л, AdBlue — 52,90 грн/л.

Ціни на пальне у Запоріжжі

На АЗС "ZOG" у Запоріжжі газ сьогодні коштує 48,00 грн/л, 95 Euro — від 64,00 до 71,00 грн/л, бензин А-92 коштує 61,00 грн/л. Дизель — 89,00 грн/л.

Майже ідентичні ціни на АЗС "Euro 5". Ціна на А-95 — 65,99-70,99 грн/л. Вартість бензину А-92 — 63,49 грн/л. Дизпаливо коштує 86,99-89,99 грн/л, а газ — 48,99 грн/л.

На UPG у Запоріжжі сьогодні дизпаливо коштує 91,00 грн/л. Бензин А-95 — від 74,00 до 77,00 грн/л.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше голова АМКУ Павло Кириленко заявив про готовність АЗС зменшувати ціни на пальне. Антимонопольний комітет не виявив ознак змови на паливному ринку.

Також ми розповідали про те, що прем'єр України Юлія Свириденко заявила про недопущення зростання ціни на пальне ще більше. За її словами, вартість могла перевищити 100 грн за літр, однак Уряд цього не допустив.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Ольга Антоновська
