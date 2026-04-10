У світі дорожчає дизель: зафіксовано нові цінові стрибки

Ціни на пальне на АЗС у Києві 10 квітня 2026 року.

Світові ціни на дизель знову зросли на тлі очікувань затяжної кризи на ринку. Постачальники не розраховують на швидке завершення напруженості, тому це враховується у вартості пального. Найбільше подорожчання фіксується на ключових європейських ринках.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на директора консалтингової компанії "А-95" Сергія Куюна.

Динаміка зростання цін на дизпаливо. Зображення: Сергій Куюн/Facebook

Ціни на дизельне пальне знову зросли

Отже, про нову хвилю зростання цін на дизель повідомив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн. За його даними, котирування дизелю суттєво піднялися:

Середземноморський ринок — до $1384 (+87);

Північно-Західна Європа — до $1415 (+145).

Окрім цього, всі постачальники підвищили премії на пальне, що свідчить про побоювання щодо дефіциту ресурсів у майбутньому.

Куюн зазначає, що ринок не очікує швидкого завершення напруженості на Близькому Сході, і це відображається у цінах.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що в Україні ціни на пальне могли піднятися до понад 100 грн за літр. Однак, за її словами, цього вдалося уникнути. Уряд наголошує, що головним завданням було не допустити дефіциту пального для армії, населення та аграрного сектору.

Також Новини.LIVE писали, що зниження цін на пальне в Україні можливе не раніше кінця літа або восени й лише за певних умов. Для цього мають одночасно змінитися курс гривні, ситуація на світовому ринку нафти та загальний стан економіки. Наразі ці фактори не сприяють здешевленню, тому найближчим часом зниження цін не очікується.