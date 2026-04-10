В мире дорожает дизель: зафиксированы новые ценовые скачки

Цены на топливо на АЗС в Киеве 10 апреля 2026 года.

Мировые цены на дизель снова выросли на фоне ожиданий затяжного кризиса на рынке. Поставщики не рассчитывают на скорое завершение напряженности, поэтому это учитывается в стоимости топлива. Наибольшее подорожание фиксируется на ключевых европейских рынках.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна.

Итак, о новой волне роста цен на дизель сообщил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн. По его данным, котировки дизеля существенно поднялись:

Средиземноморский рынок — до $1384 (+87);

Северо-Западная Европа — до $1415 (+145).

Кроме этого, все поставщики повысили премии на топливо, что свидетельствует об опасениях относительно дефицита ресурсов в будущем.

Куюн отмечает, что рынок не ожидает быстрого завершения напряженности на Ближнем Востоке, и это отражается в ценах.

Читайте также:

Новини.LIVE информировали, что недавно премьер Юлия Свириденко заявила, что в Украине цены на топливо могли подняться до более 100 грн за литр. Однако, по ее словам, этого удалось избежать. Правительство отмечает, что главной задачей было не допустить дефицита топлива для армии, населения и аграрного сектора.

Также Новини.LIVE писали, что снижение цен на топливо в Украине возможно не раньше конца лета или осенью и только при определенных условиях. Для этого должны одновременно измениться курс гривны, ситуация на мировом рынке нефти и общее состояние экономики. Сейчас эти факторы не способствуют удешевлению, поэтому в ближайшее время снижение цен не ожидается.