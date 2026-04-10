Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В мире дорожает дизель: зафиксированы новые ценовые скачки

Ua ru
Дата публикации 10 апреля 2026 18:33
Цены на топливо на АЗС в Киеве 10 апреля 2026 года. Фото: кадр из видео/Новини.LIVE

Мировые цены на дизель снова выросли на фоне ожиданий затяжного кризиса на рынке. Поставщики не рассчитывают на скорое завершение напряженности, поэтому это учитывается в стоимости топлива. Наибольшее подорожание фиксируется на ключевых европейских рынках.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна.

Ціни на дизельне пальне знову зросли
Динамика роста цен на дизельное топливо. Изображение: Сергей Куюн/Facebook

Цены на дизельное топливо снова выросли

Итак, о новой волне роста цен на дизель сообщил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн. По его данным, котировки дизеля существенно поднялись:

  • Средиземноморский рынок — до $1384 (+87);
  • Северо-Западная Европа — до $1415 (+145).

Кроме этого, все поставщики повысили премии на топливо, что свидетельствует об опасениях относительно дефицита ресурсов в будущем.

Куюн отмечает, что рынок не ожидает быстрого завершения напряженности на Ближнем Востоке, и это отражается в ценах.

Скриншот сообщения Куюна/Facebook

Новини.LIVE информировали, что недавно премьер Юлия Свириденко заявила, что в Украине цены на топливо могли подняться до более 100 грн за литр. Однако, по ее словам, этого удалось избежать. Правительство отмечает, что главной задачей было не допустить дефицита топлива для армии, населения и аграрного сектора.

Также Новини.LIVE писали, что снижение цен на топливо в Украине возможно не раньше конца лета или осенью и только при определенных условиях. Для этого должны одновременно измениться курс гривны, ситуация на мировом рынке нефти и общее состояние экономики. Сейчас эти факторы не способствуют удешевлению, поэтому в ближайшее время снижение цен не ожидается.

цены на топливо дизтопливо Цены на топливо
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации