Дизель до 95,90: какие цены на топливо в Днепре и Запорожье
Цены на топливо в Днепре и Запорожье в понедельник, 13 апреля, остаются почти на том же уровне, что и в течение последних двух дней. На некоторых АЗС несколько выросла цена на дизель — около 1 грн, а вот стоимость бензина почти не изменилась.
Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.
Какие цены на газ, бензин и дизель в Днепре
На автозаправочной станции "БРСМ-Нафта" стоимость бензина А-95 сегодня — 69,99 грн/л, А-95е стоит 57,99 грн/л. В то же время ДТ Euro plus обойдется в 91,99 грн/л, а цена на ДТ Euro — 87,99 грн/л. Газ стоит 47,99 грн/л.
На "Днипронефть" бензин А-95 Euro сегодня стоит 69,99 грн/л, А-95 — 58,99 грн/л, а ДТ Euro — 86,99 грн/л. Цена на газ на этой АЗС — 47,99 грн/л.
На "ОККО" в Днепре сегодня Pulls 100 стоит 86,90 грн/л, Pulls 95 обойдется в 79,90 грн/л, а А-95 Euro — 76,90 грн/л. ДТ Pulls стоит 95,90 грн/л. В то же время ДТ Euro дешевле — 92,90 грн/л. Газ предлагают по 49,90 грн/л, AdBlue — 52,90 грн/л.
Цены на топливо в Запорожье
На АЗС "ZOG" в Запорожье газ сегодня стоит 48,00 грн/л, 95 Euro — от 64,00 до 71,00 грн/л, бензин А-92 стоит 61,00 грн/л. Дизель — 89,00 грн/л.
Почти идентичные цены на АЗС "Euro 5". Цена на А-95 — 65,99-70,99 грн/л. Стоимость бензина А-92 — 63,49 грн/л. Дизтопливо стоит 86,99-89,99 грн/л, а газ — 48,99 грн/л.
На UPG в Запорожье сегодня дизтопливо стоит 91,00 грн/л. Бензин А-95 — от 74,00 до 77,00 грн/л.
Как сообщали Новини.LIVE, ранее глава АМКУ Павел Кириленко заявил о готовности АЗС уменьшать цены на топливо. Антимонопольный комитет не обнаружил признаков сговора на топливном рынке.
Также мы рассказывали о том, что премьер Украины Юлия Свириденко заявила о недопущении роста цены на топливо еще больше. По ее словам, стоимость могла превысить 100 грн за литр, однако Правительство этого не допустило.
