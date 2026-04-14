Дизель от 86,99 грн/л: какие цены на топливо в Украине

В Украине цены на топливо держатся на высоком уровне. Наиболее выгодные предложения по состоянию на 13 апреля на АЗС Днепра и Запорожья. Там дизель можно найти за 86,99 грн/л. А вот автозаправочные станции Львова, Киева и Харькова установили несколько более высокие ценники.

Цены на топливо в Киеве

В Киеве по состоянию на 13 апреля бензин А-95 в среднем стоит 73,20-77,30 грн/л. Цена на дизель колеблется от 87,90 до 95,90 грн/л. Стоимость газа — около 48,70 грн/л.

Цены на топливо во Львове

АЗС Львова также обновили ценники 13 апреля. Бензин А-92 стоит около 66,90 грн/л. Дизтопливо — от 87,90 до 95,90 грн/л. Цена на бензин А-95 — около 69,90-76,90 грн/л.

Цены на топливо в Харькове

В Харькове несколько подешевели определенные виды топлива. В частности, дизтопливо стоит от 87,99 до 95,90 грн/л. Газ обойдется в около 47,99 грн/л. Бензин А-95 — 76,90-79,90 грн/л.

Цены на топливо в Днепре

Стоимость топлива в Днепре сегодня также изменилась. Бензин А-95 стоит А-95е стоит 57,99-79,90 грн/л. Стоимость газа около 47,99 грн/л. Цена дизтоплива — 86,99-95,90 грн/л.

Цены на топливо в Запорожье

В Запорожье сегодня цены на топливо одни из самых привлекательных. В частности, дизель можно купить за 86,99-91,00 грн/л, газ стоит около 48,00 грн за литр, а бензин А-95 — 64,00-77,00 грн/л.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее мировые цены на дизель снова выросли. Это произошло на фоне ожиданий затяжного кризиса на рынке. Поставщики топлива не рассчитывают на скорое завершение напряженности.

Также мы писали о том, что премьер Украины Юлия Свириденко сделала заявление относительно цен на горючее. По ее словам, стоимость могла вырасти до более 100 грн/л. В то же время Правительство смогло этого избежать.

