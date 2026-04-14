Дизель от 86,99 грн/л: какие цены на топливо в Украине

Дизель от 86,99 грн/л: какие цены на топливо в Украине

Дата публикации 14 апреля 2026 00:03
Дизель от 86,99 грн/л: какие цены на топливо в Украине
Цены на горючее. Фото: Новини.LIVE

В Украине цены на топливо держатся на высоком уровне. Наиболее выгодные предложения по состоянию на 13 апреля на АЗС Днепра и Запорожья. Там дизель можно найти за 86,99 грн/л. А вот автозаправочные станции Львова, Киева и Харькова установили несколько более высокие ценники.

Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Цены на топливо в Киеве

В Киеве по состоянию на 13 апреля бензин А-95 в среднем стоит 73,20-77,30 грн/л. Цена на дизель колеблется от 87,90 до 95,90 грн/л. Стоимость газа — около 48,70 грн/л.

Ціни на пальне у Києві 13 квітня
Цены на топливо в Киеве 13 апреля. Фото: Новини.LIVE
Ціни на пальне у Києві 13 квітня
Цены на топливо в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Цены на топливо во Львове

АЗС Львова также обновили ценники 13 апреля. Бензин А-92 стоит около 66,90 грн/л. Дизтопливо — от 87,90 до 95,90 грн/л. Цена на бензин А-95 — около 69,90-76,90 грн/л.

Ціни на пальне у Львові 13 квітня
Цены на топливо во Львове 13 апреля. Фото: Новини.LIVE
Ціни на пальне у Львові 13 квітня
Цены на топливо во Львове. Фото: Новини.LIVE

Цены на топливо в Харькове

В Харькове несколько подешевели определенные виды топлива. В частности, дизтопливо стоит от 87,99 до 95,90 грн/л. Газ обойдется в около 47,99 грн/л. Бензин А-95 — 76,90-79,90 грн/л.

Ціни на пальне у Харкові 13 квітня
Цены на топливо в Харькове 13 апреля. Фото: Новини.LIVE
Ціни на пальне у Харкові 13 квітня
Цены на топливо в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Цены на топливо в Днепре

Стоимость топлива в Днепре сегодня также изменилась. Бензин А-95 стоит А-95е стоит 57,99-79,90 грн/л. Стоимость газа около 47,99 грн/л. Цена дизтоплива — 86,99-95,90 грн/л.

Які ціни на пальне у Дніпрі в понеділок, 13 квітня
Цены на топливо в Днепре. Фото: Новини.LIVE
Які ціни на пальне у Дніпрі в понеділок, 13 квітня
Цены на топливо в Днепре 13 апреля. Фото: Новини.LIVE

Цены на топливо в Запорожье

В Запорожье сегодня цены на топливо одни из самых привлекательных. В частности, дизель можно купить за 86,99-91,00 грн/л, газ стоит около 48,00 грн за литр, а бензин А-95 — 64,00-77,00 грн/л.

Які ціни на пальне у Запоріжжі в понеділок, 13 квітня
Цены на топливо в Запорожье 13 апреля. Фото: Новини.LIVE
Які ціни на пальне у Запоріжжі в понеділок, 13 квітня
Цены на топливо в Запорожье. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, ранее мировые цены на дизель снова выросли. Это произошло на фоне ожиданий затяжного кризиса на рынке. Поставщики топлива не рассчитывают на скорое завершение напряженности.

Также мы писали о том, что премьер Украины Юлия Свириденко сделала заявление относительно цен на горючее. По ее словам, стоимость могла вырасти до более 100 грн/л. В то же время Правительство смогло этого избежать.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
