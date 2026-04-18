Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
На Черниговщине 380 тысяч семей без света: РФ ударила по энергетике

На Черниговщине 380 тысяч семей без света: РФ ударила по энергетике

Ua ru
Дата публикации 18 апреля 2026 05:25
Блэкаут в Украине. Фото: Новости.LIVE

Российские оккупанты под утро субботы, 18 апреля, атаковали энергообъект в Черниговской области. Из-за этого несколько сотен тысяч абонентов остались без света.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт "Черниговоблэнерго".

Блэкаут на Черниговщине из-за атаки РФ 18 апреля

По данным облэнерго, враг повредил энергообъект в Нежинском районе. Это произошло в 04:00 утра.

"Обесточены 380 тысяч абонентов в городах Чернигов, Прилуки, Нежин, Славутич, Черниговском, Нежинском и Прилуцком районах", — говорится в сообщении.

Тем временем энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Читайте также:
Обстріл Чернігівської області 18 квітня - 380 тисяч людей без світла
Информация от "Черниговоблэнерго" об обстреле. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, прошлой ночью, 17 апреля, оккупанты тоже ударили по энергообъекту на Черниговщине. Среди это 6 тысяч жителей Чернигова были без света.

Также мы писали, что 6 апреля враг тоже нанес удары по энергообъектам региона. Как следствие, 340 тысяч абонентов Черниговской области остались без света.

Черниговская область война в Украине блэкаут
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации