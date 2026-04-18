На Черниговщине 380 тысяч семей без света: РФ ударила по энергетике

Блэкаут в Украине. Фото: Новости.LIVE

Российские оккупанты под утро субботы, 18 апреля, атаковали энергообъект в Черниговской области. Из-за этого несколько сотен тысяч абонентов остались без света.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт "Черниговоблэнерго".

Блэкаут на Черниговщине из-за атаки РФ 18 апреля

По данным облэнерго, враг повредил энергообъект в Нежинском районе. Это произошло в 04:00 утра.

"Обесточены 380 тысяч абонентов в городах Чернигов, Прилуки, Нежин, Славутич, Черниговском, Нежинском и Прилуцком районах", — говорится в сообщении.

Тем временем энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Информация от "Черниговоблэнерго" об обстреле. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, прошлой ночью, 17 апреля, оккупанты тоже ударили по энергообъекту на Черниговщине. Среди это 6 тысяч жителей Чернигова были без света.

Также мы писали, что 6 апреля враг тоже нанес удары по энергообъектам региона. Как следствие, 340 тысяч абонентов Черниговской области остались без света.