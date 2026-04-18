Головна Новини дня На Чернігівщині 380 тисяч сімей без світла: РФ вдарила по енергетиці

На Чернігівщині 380 тисяч сімей без світла: РФ вдарила по енергетиці

Дата публікації: 18 квітня 2026 05:25
Блекаут в Україні. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти під ранок суботи, 18 квітня, атакували енергооб'єкт у Чернігівській області. Через це кілька сотень тисяч абонентів залишилися без світла.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт "Чернігівобленерго".

Реклама

Блекаут на Чернігівщині через атаку РФ 18 квітня

За даними обленерго, ворог пошкодив енергооб'єкт у Ніжинському районі. Це сталося о 04:00 ранку.

"Знеструмлено 380 тисяч абонентів у містах Чернігів, Прилуки, Ніжин, Славутич, Чернігівському, Ніжинському і Прилуцькому районах", — йдеться у повідомленні.

Реклама

Тим часом енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Реклама
Обстріл Чернігівської області 18 квітня - 380 тисяч людей без світла
Інформація від "Чернігівобленерго" про обстріл. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, минулої ночі, 17 квітня, окупанти теж вдарили по енергоб'єкту на Чернігівщині. Серед це 6 тисяч жителів Чернігова були без світла.

Також ми писали, що 6 квітня ворог теж завдав удари по енергооб'єктам регіону. Як наслідок, 340 тисяч абонентів Чернігівської області залишилися без світла.

Чернігівська область війна в Україні блекаут
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

