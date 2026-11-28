Командир Третьего армейского корпуса, командующий группировкой войск "Центр" Андрей Билецкий и украинские военнослужащие. Фото: facebook.com/66ombr, facebook.com/ab3.army. Коллаж: Новини.LIVE

Командующий группировкой войск "Центр", командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий назвал неприемлемым требование России о полном выводе украинских войск из Донбасса. Он также обозначил альтернативный сценарий прекращения боевых действий без юридического отказа от территорий.

Об этом он рассказал для The Washington Post, передают Новини.LIVE.

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Билецкий объяснил, чем грозит уход ВСУ из Донбасса

По словам генерала, отказ от Донбасса будет иметь катастрофические последствия для президента, правительства и самосознания украинцев.

"Если мы отступим, просто оставив людей и землю на произвол судьбы, это станет моральным переломом для всей страны. Украина не может согласиться на сдачу Донбасса", — подчеркнул Билецкий.

Наиболее реалистичным вариантом он считает прекращение боевых действий вдоль нынешней линии фронта. При этом Украина должна сохранить свои законные права на все временно оккупированные территории, включая Крым.

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Билецкий убежден, что именно ситуация на поле боя может заставить Россию изменить свою позицию на переговорах. Генерал считает, что распространение успешного опыта Третьего армейского корпуса на другие подразделения ВСУ поможет Украине укрепить свои переговорные позиции.

"Когда через пять-шесть месяцев станет ясно, что Россия не только не приблизилась к установлению полного контроля над Донбассом, но и теряет позиции, тогда можно будет серьезно подойти к вопросу прекращения боевых действий вдоль линии фронта", — отметил генерал.

Вопрос Донбасса на мирных переговорах

Как отмечает The Washington Post, вопрос Донбасса остается главным камнем преткновения на мирных переговорах при посредничестве США. Пока что сторонам не удалось достичь значительного прогресса. Следующий раунд переговоров может состояться в начале декабря.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, американские переговорщики поднимали вопрос о полном выводе украинских войск из Донбасса в обмен на членство в НАТО.

Глава государства также заявлял, что вопрос о территориях должен решаться на референдуме. Однако перед этим западные партнеры должны предоставить Украине конкретные гарантии безопасности.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что что Зеленский предостерег от добровольных территориальных уступок России. По его словам, после установления контроля над Донбассом Москва может выдвинуть новые требования в отношении Харькова, Днепра и Запорожья.

Также мы сообщали о том, благодаря операции Третьего армейского корпуса "Вивальди" украинские военные сорвали планы РФ по захвату Донецкой области. Оккупанты временно отказались от прямого штурма Славянска и Краматорска, однако могут возобновить наступление.