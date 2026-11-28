Командир Третього армійського корпусу, командувач угруповання військ "Центр" Андрій Білецький, та українські військовослужбовці. Фото: facebook.com/66ombr, facebook.com/ab3.army. Колаж: Новини.LIVE

Командувач угруповання військ "Центр", командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький назвав неприйнятною вимогу Росії щодо повного виведення українських військ з Донбасу. Він також окреслив альтернативний сценарій припинення бойових дій без юридичної відмови від територій.

Про це він розповів для The Washington Post, передають Новини.LIVE.

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Білецький пояснив, чим загрожує вихід ЗСУ з Донбасу

За словами генерала, відмова від Донбасу матиме катастрофічні наслідки для президента, уряду та самосвідомості українців.

"Якщо ми відступимо, просто залишивши людей і землю напризволяще, це стане моральним зламом для всієї країни. Україна не може погодитися на здачу Донбасу", — наголосив Білецький.

Найреалістичнішим варіантом він вважає припинення бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту. Водночас Україна має зберегти свої законні права на всі тимчасово окуповані території, включно з Кримом.

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Білецький переконаний, що саме ситуація на полі бою може змусити Росію змінити свою позицію на переговорах. Генерал вважає, що поширення успішного досвіду Третього армійського корпусу на інші підрозділи ЗСУ допоможе Україні посилити свої переговорні позиції.

"Коли через п'ять-шість місяців стане зрозуміло, що Росія не лише не наблизилася до встановлення повного контролю над Донбасом, а й втрачає позиції, тоді можна буде серйозно підійти до питання припинення бойових дій уздовж лінії фронту", — зазначив генерал.

Питання Донбасу на мирних переговорах

Як зазначає The Washington Post, питання Донбасу залишається головною розбіжністю на мирних переговорах за посередництва США. Поки що сторонам не вдалося досягти значного прогресу. Наступний раунд переговорів може відбутися на початку грудня.

За словами Президента України Володимира Зеленського, американські переговорники порушували питання повного виходу українських військ з Донбасу в обмін на членство в НАТО.

Глава держави також заявляв, що питання територій має вирішуватися на референдумі. Однак перед цим західні партнери повинні надати Україні конкретні гарантії безпеки.

Нагадаємо, раніше ми інформували про те, що Зеленський застеріг від добровільних територіальних поступок Росії. За його словами, після отримання контролю над Донбасом Москва може висунути нові вимоги щодо Харкова, Дніпра та Запоріжжя.

Також Новини.LIVE повідомляли, що завдяки операції Третього армійського корпусу "Вівальді" українські військові зірвали плани РФ щодо захоплення Донецької області. Окупанти тимчасово відмовилися від прямого штурму Слов'янська та Краматорська, проте можуть відновити наступ.