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Головна Новини дня Зеленський: США вперше порушили питання виходу ЗСУ з Донбасу в обмін на НАТО

Зеленський: США вперше порушили питання виходу ЗСУ з Донбасу в обмін на НАТО

Ua ru
14 листопада 2026 23:48
Зеленський розповів про пропозицію США щодо Донбасу та НАТО Reuters
Президент Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський розповів про пропозицію, яку американська сторона вперше озвучила під час переговорів. Йшлося про можливість виведення українських військ із підконтрольної Києву частини Донбасу в обмін на вступ України до НАТО.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Новини.LIVE.

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За яких умов президент готовий обговорювати питання Донбасу

За словами Зеленського, американські представники вперше запитали, чи готова Україна залишити Донбас за умови отримання членства в Північноатлантичному альянсі.

"Американці запитали: "якщо Україна вступить до НАТО, чи виведе вона війська з Донбасу?" Таке питання було порушено вперше", – розповів Зеленський.

Водночас президент підкреслив, що Україна не розглядає відмову від власних територій як прийнятний варіант. Він зазначив, що в разі підтвердження такої пропозиції всіма країнами-членами НАТО був би готовий винести її на відкрите обговорення з українським суспільством, зокрема шляхом референдуму.

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Однак наразі остаточних умов немає, а сама ідея залишається на рівні дискусій. Зеленський також уточнив, що Україна за жодних обставин не визнаватиме окуповані Росією території російськими де-юре.

Окремо глава держави повідомив, що під час обговорення можливих умов американську сторону запитали про присутність військових США на території України в разі реалізації такого сценарію. За його словами, представники Вашингтона відповіли, що не передбачають такого розміщення. Президент не уточнив, хто саме і коли вперше озвучив ідею щодо Донбасу та НАТО.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що на наступному раунді переговорів щодо України Європу можуть представляти від трьох до п’яти осіб. Серед можливих учасників він назвав лідерів ЄС і НАТО, а також представників Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, Норвегії та Польщі. 

Як повідомляли Новини.LIVE, Зеленський заявив, що Росія може використати пропозицію про гуманітарну місію в Костянтинівці як привід для захоплення міста. За його словами, українська сторона розуміє наміри Кремля та вже пояснила американським переговорникам ризики такого сценарію. 

Володимир Зеленський Донбас НАТО територіальна оборона мирні переговори
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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