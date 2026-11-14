Зеленский: США впервые подняли вопрос о выводе ВСУ из Донбасса в обмен на вступление в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предложении, которое американская сторона впервые озвучила в ходе переговоров. Речь шла о возможности вывода украинских войск из подконтрольной Киеву части Донбасса в обмен на вступление Украины в НАТО.
Об этом сообщает Радио Свобода, передает Новини.LIVE.
При каких условиях президент готов обсуждать вопрос Донбасса
По словам Зеленского, американские представители впервые спросили, готова ли Украина покинуть Донбасс при условии получения членства в Североатлантическом альянсе.
"Американцы спросили: "Если Украина вступит в НАТО, выведет ли она войска из Донбасса?" Такой вопрос был поднят впервые", — рассказал Зеленский.
В то же время президент подчеркнул, что Украина не рассматривает отказ от собственных территорий как приемлемый вариант. Он отметил, что в случае подтверждения такого предложения всеми странами-членами НАТО был бы готов вынести его на открытое обсуждение с украинским обществом, в частности путем референдума.
Однако пока окончательных условий нет, а сама идея остается на уровне дискуссий. Зеленский также уточнил, что Украина ни при каких обстоятельствах не будет признавать оккупированные Россией территории российскими де-юре.
Отдельно глава государства сообщил, что во время обсуждения возможных условий американскую сторону спросили о присутствии военных США на территории Украины в случае реализации такого сценария. По его словам, представители Вашингтона ответили, что не предусматривают такого размещения. Президент не уточнил, кто именно и когда впервые озвучил идею о Донбассе и НАТО.
Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил, что на следующем раунде переговоров по Украине Европу могут представлять от трех до пяти человек. Среди возможных участников он назвал лидеров ЕС и НАТО, а также представителей Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, Норвегии и Польши.
Как сообщали Новини.LIVE, Зеленский заявил, что Россия может использовать предложение о гуманитарной миссии в Константиновке как повод для захвата города. По его словам, украинская сторона понимает намерения Кремля и уже объяснила американским переговорщикам риски такого сценария.