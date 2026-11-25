Президент України Володимир Зеленський під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не готова добровільно відмовитися від своїх територій, адже такий крок не є гарантію його, що РФ припинить агресію. Якщо ЗСУ добровільно вийдуть із Донбасу, росіяни можуть висунути нові територіальні вимоги, зокрема щодо Харкова, Дніпра та Запоріжжя.

Як повідомили в Офісі президента України, про це голова держави заявив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, передає Новини.LIVE.

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Яке фінансування потрібне Україні на 2027 року, щоб вистояти

Президент зазначив, що на 2027 рік Україні потрібно щонайменше 115 мільярдів євро, щоб вистояти. 90 мільярдів євро готова надати Європа.

"Єврокомісія вже представила шлях, як забезпечити (фінансування, — Ред.). Зараз працюємо, щоб Євросоюз усе це підтримав. 25 мільярдів треба знайти", — пояснив Зеленський.

Захист від ударів КАБів і ШІ для оборони

За словами президента, Україна наразі шукає спосіб боротьби з КАБами. Щоб відбивати атаки авіабомб, потрібні недорогі засоби ППО, які можна масово виробляти. Додаткові Gripen будуть, але не факт, що вони обов'язково виконуватимуть завдання біля кордону.

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"Думаю, зможемо вийти на правильний практичний результат. Для нас важливо, щоб КАБами не обстрілювали ні Сумщину, ні Харківщину, ні Донбас", — наголосив голова держави.

Зеленський під час виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад. Фото: president.gov.ua

Також він додав, що сотні українських оборонних компаній уже застосовують штучний інтелект у дронах-перехоплювачах. Надалі цю технологію планують залучити й до розмінування територій.

Втрати РФ

Український лідер вважає, що Росія погодиться припинити вогонь, якщо США будуть стійкими, а Європа — єдиною. Щомісяця росіяни втрачають 50 тисяч людей, енергетику та логістику. Є й економічні втрати.

"Це не може тривати вічність. Але я впевнений, що вони просто нас обдурять, якщо ми без пострілів здамо нашу землю", — зазначив голова держави.

Шлях до євроінтеграції

За словами Зеленського, Україна робить усе необхідне, щоб відкрити кластери в перемовинах про майбутній вступ до Євросоюзу.

"Часто буває, що робимо більше, ніж інші країни, які вступили в ЄС. Також робимо все необхідне, щоб відносини з нашими сусідами ставали більш близькими, більш конструктивними", — розповів президент.

Проблеми експорту

Зеленський наголосив, що одним із викликів для України наразі є експорт зерна. На його думку, важливо шукати альтернативні шляхи: розширювати можливості залізниці та морських напрямків, співпрацюючи із сусідніми країнами.

Учасники засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Фото: president.gov.ua

Раніше Новини.LIVE повідомляв про підсумки зустрічі Президента України Володимира Зеленського з очільником угорського уряду Петером Мадяром. Політики говорили про постачання дизельного пального, розвиток залізничного сполучення, права угорської національної меншини на Закарпатті та європейську інтеграцію України. Крім того, вони домовилися про подальшу гуманітарну та економічну співпрацю.

Також ми писали про реакцію Зеленського на пропозицію Лукашенка щодо спільної поїздки до Москви та переговорів із Путіним. Український лідер заявив, що такий крок був би несерйозним і не наблизив би завершення війни.