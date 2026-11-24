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Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про спільну поїздку до Москви на переговори з диктатором РФ Володимиром Путіним. Український лідер назвав таку пропозицію несерйозною та наголосив, що вона не наближає завершення війни.

Про це Володимир Зеленський заявив у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

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"Він пропонує мене взяти. Я йому що, чемодан, чи що? Взяти мене на літак і полетіти. Ну, в Москву, для чого?", — відповів він.

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