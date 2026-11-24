Зеленский ответил на предложение Лукашенко полететь вместе в Москву
Ua ru
24 ноября 2026 22:30
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко о совместной поездке в Москву на переговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным. Украинский лидер назвал такое предложение несерьезным и подчеркнул, что оно не приближает окончание войны.
Об этом Владимир Зеленский заявил в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.
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"Он предлагает меня взять. Я ему что, чемодан, что ли? Взять меня на самолет и улететь. Ну, в Москву, зачем?", — ответил он.
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