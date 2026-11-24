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Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у вівторок, 24 листопада обговорили постачання дизельного пального, розвиток залізничного сполучення, права угорської національної меншини на Закарпатті та європейську інтеграцію України. Сторони також домовилися про подальшу гуманітарну й економічну співпрацю, однак позиції щодо фінансування України з бюджету ЄС залишилися різними.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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