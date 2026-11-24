Итоги брифинга Зеленского и Мадяра: основные заявления
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24 ноября 2026 23:21
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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во вторник, 24 ноября, обсудили поставки дизельного топлива, развитие железнодорожного сообщения, права венгерского национального меньшинства в Закарпатье и европейскую интеграцию Украины. Стороны также договорились о дальнейшем гуманитарном и экономическом сотрудничестве, однако позиции по вопросу финансирования Украины из бюджета ЕС остались разными.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
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