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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во вторник, 24 ноября, обсудили поставки дизельного топлива, развитие железнодорожного сообщения, права венгерского национального меньшинства в Закарпатье и европейскую интеграцию Украины. Стороны также договорились о дальнейшем гуманитарном и экономическом сотрудничестве, однако позиции по вопросу финансирования Украины из бюджета ЕС остались разными.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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