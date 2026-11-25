Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова добровольно отказаться от своих территорий, ведь такой шаг не является гарантией того, что РФ прекратит агрессию. Если ВСУ добровольно уйдут из Донбасса, россияне могут выдвинуть новые территориальные требования, в частности в отношении Харькова, Днепра и Запорожья.

Как сообщили в Офисе президента Украины, об этом глава государства заявил во время заседания Конгресса местных и региональных властей, передает Новини.LIVE.

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Какое финансирование необходимо Украине на 2027 год, чтобы выстоять

Президент отметил, что на 2027 год Украине потребуется не менее 115 миллиардов евро, чтобы выстоять. 90 миллиардов евро готова предоставить Европа.

"Еврокомиссия уже представила план, как обеспечить (финансирование, — Ред.). Сейчас работаем над тем, чтобы Евросоюз все это поддержал. 25 миллиардов нужно найти", — объяснил Зеленский.

Защита от ударов КАБ и ИИ для обороны

По словам президента, Украина сейчас ищет способ борьбы с КАБами. Чтобы отражать атаки авиабомб, нужны недорогие средства ПВО, которые можно массово производить. Дополнительные Gripen будут, но не факт, что они обязательно будут выполнять задачи возле границы.

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"Думаю, мы сможем прийти к правильному практическому результату. Для нас важно, чтобы КАБами не обстреливали ни Сумскую, ни Харьковскую области, ни Донбасс", — подчеркнул глава государства.

Зеленский во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей. Фото: president.gov.ua

Также он добавил, что сотни украинских оборонных компаний уже применяют искусственный интеллект в дронах-перехватчиках. В дальнейшем эту технологию планируют задействовать и для разминирования территорий.

Потери РФ

Украинский лидер считает, что Россия согласится прекратить огонь, если США будут стойкими, а Европа — единой. Ежемесячно россияне теряют 50 тысяч человек, энергетику и логистику. Есть и экономические потери.

"Это не может длиться вечность. Но я уверен, что они просто обманут нас, если мы без боя сдадим нашу землю", — отметил глава государства.

Путь к евроинтеграции

По словам Зеленского, Украина делает все необходимое, чтобы открыть кластеры в переговорах о будущем вступлении в Евросоюз.

"Часто бывает, что мы делаем больше, чем другие страны, вступившие в ЕС. Также мы делаем все необходимое, чтобы отношения с нашими соседями становились более близкими, более конструктивными", — рассказал президент.

Проблемы экспорта

Зеленский подчеркнул, что одним из вызовов для Украины в настоящее время является экспорт зерна. По его мнению, важно искать альтернативные пути: расширять возможности железной дороги и морских направлений, сотрудничая с соседними странами.

Участники заседания Конгресса местных и региональных властей. Фото: president.gov.ua

Ранее Новини.LIVE сообщал об итогах встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой венгерского правительства Петером Мадьяром. Политики обсудили поставки дизельного топлива, развитие железнодорожного сообщения, права венгерского национального меньшинства в Закарпатье и европейскую интеграцию Украины. Кроме того, они договорились о дальнейшем гуманитарном и экономическом сотрудничестве.

Также мы писали о реакции Зеленского на предложение Лукашенко о совместной поездке в Москву и переговорах с Путиным. Украинский лидер заявил, что такой шаг был бы несерьезным и не приблизил бы завершение войны.