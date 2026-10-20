Бригадний генерал, командувач угрупованням військ "Центр" Андрій Білецький. Фото: кадр із відео

Російські війська тимчасово відмовилися від планів прямого штурму Слов'янська та Краматорська після успішної операції Третього армійського корпусу "Вівальді", однак не полишили намірів відновити наступ. За словами бригадного генерала Андрія Білецького, українським військовим вдалося зірвати стратегічний задум противника щодо захоплення Донецької області.

Тому основним напрямком зусиль окупантів наразі залишається Добропілля, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву Білецького в коментарі "Укрінформ".

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Українські військові. Фото: facebook.com/ab3.army

Операція "Вівальді" змінила плани росіян

За словами Білецького, російське командування планувало охопити Слов'янсько-Краматорську агломерацію в кліщі з двох напрямків. Один із планів передбачав просування через Святогірськ в обхід Лимана, інший — через Добропілля до Барвінкового на Харківщині. Однак після розгрому наступального угруповання противник був змушений переглянути свої плани.

"І фактично в нього залишився єдиний напрямок зусиль — це Добропілля", — заявив Білецький.

Бригадний генерал зазначив, що росіяни лише тимчасово відмовилися від прямого штурму Слов'янська та Краматорська через значні потенційні втрати, але в майбутньому планують повернутися до цього задуму.

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Українські військові. Фото: facebook.com/ab3.army

Втрати армії РФ під час операції "Вівальді"

За даними Білецького, під час операції "Вівальді" російська 144-та дивізія 20-ї армії втратила боєздатність як організоване військове формування.

Втрати противника перевищили 8 тисяч убитими та пораненими. Ще 270 російських військовослужбовців потрапили в полон, серед них понад 20 офіцерів.

Українські захисники також уразили близько 3800 одиниць російської техніки різних типів, зокрема 1800 артилерійських систем.

За словами командира, під час операції було звільнено та зачищено від противника 277 квадратних кілометрів території. Українські втрати, за його оцінкою, були в сім разів меншими за російські.

"Важливість операції також полягає в тому, що зірвані стратегічні наміри Російської Федерації", — наголосив Білецький.

Також бригадний генерал пояснив, що російське керівництво планувало завершити захоплення Донецької області у 2026 році, вийшовши до Барвінкового.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Білецький залишається штатним командиром Третього армійського корпусу. Його тимчасово відрядили командувати угрупованням військ "Центр", а обов'язки командира корпусу на цей період виконує Дмитро Рогозюк із позивним "Рогозь".

Також Новини.LIVE писав, що бійці 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади показали кадри звільнення Дерилового та Колодязів на Донеччині. Бої відбувалися в межах наступальної операції "Вівальді" Третього армійського корпусу на Лиманському напрямку.