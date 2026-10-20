Бригадний генерал, командувач угрупованням військ "Центр" Андрій Білецький. Фото: кадр із відео

Бригадний генерал Андрій Білецький залишається штатним командиром Третього армійського корпусу, попри повідомлення про призначення Дмитра Рогозюка на керівну посаду. Наразі Білецького тимчасово відрядили для командування угрупованням військ "Центр", а Рогозюк виконуватиме обов'язки командира корпусу лише на період його відсутності.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на власні джерела у Третьому армійському корпусі.

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Командування Третього армійського корпусу. Фото: кадр із відео

Білецький тимчасово не командує Третім корпусом

Як повідомили джерела у Третьому армійському корпусі, Білецького відрядили для виконання завдань на іншій командній посаді. Бригадний генерал очолив угруповання військ "Центр", яке є тимчасовим органом.

Це рішення не передбачає переведення Білецького на іншу штатну посаду. Він продовжує залишатися командиром Третього армійського корпусу.

На час відрядження Білецького виконання обов'язків командира Третього армійського корпусу покладено на Рогозюка, відомого за позивним "Рогозь".

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Терміни завершення відрядження та повернення до безпосереднього командування корпусом наразі невідомі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про операцію "Вівальді", під час якої українські військові звільнили Дерилове та Колодязі на Донеччині. Бійці показали кадри бойової роботи під час просування та зачистки населених пунктів.

Також Новини.LIVE писав, що протиповітряна оборона Третього армійського корпусу вперше збила російський безпілотник "Бандероль". Ворожу ціль знищили під час її польоту в зоні відповідальності корпусу. Військові зазначили, що цей тип дрона росіяни використовують для ударів по українських позиціях і тилових об'єктах.