Бригадный генерал, командующий группировкой войск "Центр" Андрей Билецкий. Фото: кадр из видео

Бригадный генерал Андрей Билецкий остается штатным командиром Третьего армейского корпуса, несмотря на сообщения о назначении Дмитрия Рогозюка на руководящую должность. В настоящее время Билецкого временно откомандировали для командования группировкой войск "Центр", а Рогозюк будет исполнять обязанности командира корпуса только на период его отсутствия.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на собственные источники в Третьем армейском корпусе.

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Командование Третьего армейского корпуса. Фото: кадр из видео

Билецкий временно не командует Третьим корпусом

Как сообщили источники в Третьем армейском корпусе, Билецкого откомандировали для выполнения задач на другой командной должности. Бригадный генерал возглавил группировку войск "Центр", которая является временным органом.

Это решение не предусматривает перевода Билецкого на другую штатную должность. Он продолжает оставаться командиром Третьего армейского корпуса.

На время командировки Билецкого исполнение обязанностей командира Третьего армейского корпуса возложено на Рогозюка, известного под позывным "Рогозь".

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Сроки завершения командировки и возвращения к непосредственному командованию корпусом пока неизвестны.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об операции "Вивальди", во время которой украинские военные освободили Дерилово и Колодези в Донецкой области. Бойцы показали кадры боевой работы во время продвижения и зачистки населенных пунктов.

Также Новини.LIVE писал, что противовоздушная оборона Третьего армейского корпуса впервые сбила российский беспилотник "Бандероль". Вражескую цель уничтожили во время ее полета в зоне ответственности корпуса. Военные отметили, что этот тип дрона россияне используют для ударов по украинским позициям и тыловым объектам.