Дмитро Рогозюк став командиром Третього армійського корпусу: що відомо

Командир Третього армійського корпусу Дмитро Рогозюк. Фото: Суспільне Дніпро/Олександр Шалдибін

Командиром Третього армійського корпусу Збройних сил України став Дмитро Рогозюк, який раніше керував 60-ю окремою механізованою бригадою. До цього корпус очолював Андрій Білецький.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на заяву Андрія Білецького.

Реклама

Що відомо про Дмитра Рогозюка

Дмитро Рогозюк став новим командиром відомого Третього армійського корпусу. До нього цю посаду займав Андрій Білецький.

"Третім корпусом командує зараз Дмитро Рогозюк, колишній командир 60 бригади", — сказав він.

Повідомляється, що Рогозюк брав участь в обороні Києва на початку повномасштабного вторгнення 2022 року Росії у складі підрозділу "Азов".

Читайте також:

Згодом він продовжив службу у 3-й окремій штурмовій бригаді, де відповідав за планування бойових операцій. Перед призначенням на посаду командира Третього армійського корпусу Рогозюк очолював 60-ту окрему механізовану бригаду. Саме його бригада брала участь в усіх чотирьох етапах операції "Вівальді" та показала другий результат за площею звільнених територій серед інших підрозділів Третього армійського корпусу.

Ми писали, що ЗСУ оприлюднили відео операцій військовослужбовців 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади, зі звільнення Дерилового та Колодязів у Донецькій області. В описі зазначено, що "шлях меча, або як ударний кулак 60-ї ОМБр звільняв Дерилове та Колодязі".

Новини.LIVE інформували, що тим часом в Третьому армійському корпусі натякнули на продовження шляхетної операції "Вівальді". Відомо, що під час неї звільнили 16 населених пунктів та 277 квадратних кілометрів території.