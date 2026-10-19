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Главная Новости дня Дмитрий Рогозюк стал новым командиром Третьего армейского корпуса

Дмитрий Рогозюк стал новым командиром Третьего армейского корпуса

Ua ru
19 октября 2026 23:06
Дмитрий Рогозюк стал командиром Третьего армейского корпуса: что известно
Командир Третьего армейского корпуса Дмитрий Рогозюк. Фото: «Суспильне Днепр»/Александр Шалдыбин

Командиром Третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины стал Дмитрий Рогозюк, ранее возглавлявший 60-ю отдельную механизированную бригаду. До этого корпус возглавлял Андрей Билецкий.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на заявление Андрея Билецкого.

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Что известно о Дмитрии Рогозюке

Дмитрий Рогозюк стал новым командиром известного Третьего армейского корпуса. До него эту должность занимал Андрей Билецкий.

"Третьим корпусом сейчас командует Дмитрий Рогозюк, бывший командир 60-й бригады", — сказал он.

Сообщается, что Рогозюк участвовал в обороне Киева в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году в составе подразделения "Азов".

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Впоследствии он продолжил службу в 3-й отдельной штурмовой бригаде, где отвечал за планирование боевых операций. До назначения на должность командира Третьего армейского корпуса Рогозюк возглавлял 60-ю отдельную механизированную бригаду. Именно его бригада принимала участие во всех четырёх этапах операции "Вивальди" и показала второй результат по площади освобождённых территорий среди других подразделений Третьего армейского корпуса.

Мы писали, что ВСУ обнародовали видео операций военнослужащих 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады по освобождению Дерилова и Колодязей в Донецкой области. В описании указано, что "путь меча, или как ударный кулак 60-й ОМБр освобождал Дерилово и Колодязи".

Новини.LIVE сообщали, что тем временем в Третьем армейском корпусе намекнули на продолжение благородной операции "Вивальди". Известно, что в ходе нее были освобождены 16 населенных пунктов и 277 квадратных километров территории.

бригада "Азов" война в Украине Андрей Билецкий Третий армейский корпус операция "Вивальди"
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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