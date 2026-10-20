Бригадный генерал, командующий группировкой войск "Центр" Андрей Билецкий. Фото: кадр из видео

Российские войска временно отказались от планов прямого штурма Славянска и Краматорска после успешной операции Третьего армейского корпуса "Вивальди", однако не оставили намерений возобновить наступление. По словам бригадного генерала Андрея Билецкого, украинским военным удалось сорвать стратегический замысел противника по захвату Донецкой области.

Поэтому основным направлением усилий оккупантов сейчас остается Доброполье, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление Билецкого в комментарии "Укринформу".

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Украинские военные. Фото: facebook.com/ab3.army

Операция "Вивальди" изменила планы россиян

По словам Билецкого, российское командование планировало взять Славянско-Краматорскую агломерацию в клещи с двух направлений. Один из планов предусматривал продвижение через Святогорск в обход Лимана, другой — через Доброполье к Барвенково в Харьковской области. Однако после разгрома наступательной группировки противник был вынужден пересмотреть свои планы.

"И фактически у него осталось единственное направление усилий — это Доброполье", — заявил Билецкий.

Бригадный генерал отметил, что россияне лишь временно отказались от прямого штурма Славянска и Краматорска из-за значительных потенциальных потерь, но в будущем планируют вернуться к этому замыслу.

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Украинские военные. Фото: facebook.com/ab3.army

Потери армии РФ во время операции "Вивальди"

По данным Билецкого, во время операции "Вивальди" российская 144-я дивизия 20-й армии утратила боеспособность как организованное военное формирование.

Потери противника превысили 8 тысяч убитыми и ранеными. Еще 270 российских военнослужащих попали в плен, среди них более 20 офицеров.

Украинские защитники также поразили около 3800 единиц российской техники различных типов, в частности 1800 артиллерийских систем.

По словам командира, во время операции были освобождены и зачищены от противника 277 квадратных километров территории. Украинские потери, по его оценке, были в семь раз меньше российских.

"Важность операции также заключается в том, что сорваны стратегические намерения Российской Федерации", — подчеркнул Билецкий.

Также бригадный генерал объяснил, что российское руководство планировало завершить захват Донецкой области в 2026 году, выйдя к Барвенково.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Билецкий остается штатным командиром Третьего армейского корпуса. Его временно откомандировали командовать группировкой войск "Центр", а обязанности командира корпуса на этот период исполняет Дмитрий Рогозюк с позывным "Рогозь".

Также Новини.LIVE писал, что бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады показали кадры освобождения Дерилово и Колодезей в Донецкой области. Бои проходили в рамках наступательной операции "Вивальди" Третьего армейского корпуса на Лиманском направлении.