Моди обратился с призывом к Путину — что он сказал об Украине

Моди обратился с призывом к Путину — что он сказал об Украине

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 17:24
Премьер Индии Моди призвал Путина к окончанию войны в Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото: Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с российским диктатором Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Во время разговора Моди призвал главу Кремля к скорейшему завершению войны в Украине.

Об этом информирует пресс-служба Министерства иностранных дел Индии в понедельник, 1 сентября.

Моди призвал Путина к прекращению огня в Украине

В дипломатическом ведомстве Индии отметили, что во время встречи оба лидера обсудили "региональные и глобальные" вопросы, включая Украину.

"Премьер-министр подтвердил свою поддержку недавних инициатив по урегулированию конфликта (войны, — Ред.) в Украине и призвал к скорейшему его прекращению и установлению устойчивого мира", — говорится в сообщении МИД.

Заметим, что в Кремле не приводили заявлений Путина по Украине во время беседы с главой индийского правительства.

В пресс-службе МИД Индии также сообщили, что Путин и Моди обсудили двустороннее сотрудничество РФ и Индии в экономическом, финансовом и энергетическом секторах.

Отмечается, что лидеры "выразили удовлетворение" устойчивым ростом двусторонних связей и "подтвердили поддержку дальнейшего укрепления Специального и привилегированного стратегического партнерства между двумя странами".

В то же время Моди сказал Путину, что с нетерпением ждет встречи с ним в Индии на 23-м ежегодном саммите, который состоится позже в этом году.

Напомним, что в Соединенных Штатах Америки предлагают организовать технические переговоры между Украиной и Россией.

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США удалось уменьшить требования России по мирному соглашению с Украиной.

владимир путин Индия война в Украине Нарендра Моди мирные переговоры
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
