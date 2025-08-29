США предлагают технические переговоры Украины и России

Стив Уиткофф. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

В Соединенных Штатах Америки предлагают организовать технические переговоры между Украиной и Россией. Там объяснили, что они нужны для подготовки встречи лидеров в трехстороннем формате.

Об этом сообщает Politico в пятницу, 29 августа.

Технические переговоры Украины и России

Представитель администрации США на условиях анонимности рассказал, что спецпредставитель Стив Уиткофф встретился с руководителем ОП Андреем Ермаком 29 августа, чтобы обсудить почву для технических переговоров перед возможной трехсторонней встречей лидеров.

Источник говорит, если переговоры состоятся, то они должны охватывать вопросы территорий, гарантий безопасности и другие. Кроме того, встреча должна проложить путь для более высоко уровня обсуждений.

"Наша цель — посадить Путина и Зеленского за один стол и создать возможность для успешной встречи", — приводит издание слова Уиткоффа.

Напомним, 29 августа Ермак провел встречу с Уиткоффом. По итогам он рассказал, оказывают ли США давление на Украину относительно территорий.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штатам удалось уменьшить российские требования по соглашению с Украиной.