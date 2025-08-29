Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня США хотят технические переговоры Украины и РФ — СМИ назвали цель

США хотят технические переговоры Украины и РФ — СМИ назвали цель

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 22:56
США предлагают технические переговоры Украины и России
Стив Уиткофф. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

В Соединенных Штатах Америки предлагают организовать технические переговоры между Украиной и Россией. Там объяснили, что они нужны для подготовки встречи лидеров в трехстороннем формате.

Об этом сообщает Politico в пятницу, 29 августа.

Реклама
Читайте также:

Технические переговоры Украины и России

Представитель администрации США на условиях анонимности рассказал, что спецпредставитель Стив Уиткофф встретился с руководителем ОП Андреем Ермаком 29 августа, чтобы обсудить почву для технических переговоров перед возможной трехсторонней встречей лидеров.

Источник говорит, если переговоры состоятся, то они должны охватывать вопросы территорий, гарантий безопасности и другие. Кроме того, встреча должна проложить путь для более высоко уровня обсуждений.

"Наша цель — посадить Путина и Зеленского за один стол и создать возможность для успешной встречи", — приводит издание слова Уиткоффа.

Напомним, 29 августа Ермак провел встречу с Уиткоффом. По итогам он рассказал, оказывают ли США давление на Украину относительно территорий.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штатам удалось уменьшить российские требования по соглашению с Украиной.

США война Андрей Ермак Украина Россия Стив Виткофф
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации