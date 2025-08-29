Відео
Головна Новини дня США хочуть технічні переговори України та РФ — ЗМІ назвали мету

Дата публікації: 29 серпня 2025 22:56
США пропонують технічні переговори України та Росії
Стів Віткофф. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

У Сполучених Штатах Америки пропонують організувати технічні переговори між Україною та Росією. Там пояснили, що вони потрібні для підготовки зустрічі лідерів у тристоронньому форматі.

Про це повідомляє Politico у пʼятницю, 29 серпня.

Читайте також:

Технічні переговори України та Росії

Представник адміністрації США на умовах анонімності розповів, що спецпредставник Стів Віткофф зустрівся з керівником ОП Андрієм Єрмаком 29 серпня, аби обговорити підґрунтя для технічних переговорів перед можливою тристоронньою зустріччю лідерів.

Джерело каже, якщо переговори відбудуться, то вони повинні охоплювати питання територій, гарантій безпеки та інші. Крім того, зустріч має прокласти шлях для більш високо рівня обговорень.

"Наша мета — посадити Путіна і Зеленського за один стіл і створити можливість для успішної зустрічі", — наводить видання слова Віткоффа.

Нагадаємо, 29 серпня Єрмак провів зустріч з Віткоффом. За підсумками він розповів, чи чинять США тиск на Україну щодо територій.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Штатам вдалося зменшити російські вимоги щодо угоди з Україною.

США війна Андрій Єрмак Україна Росія Стів Віткофф
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
