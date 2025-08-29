Мирна угода України і РФ — Москва зменшила вимоги

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: REUTERS

США вдалося зменшити вимоги Росії щодо мирної угоди з Україною. Це стосується гарантій безпеки та територіальних поступок.

Про це повідомив віцепрезидент США Джей Ді Венс в Х 29 серпня.

Як Росія зменшила вимоги у мирній угоді

Венс заявив, що американській стороні вдалося "звузити перелік відкритих питань у російсько-українській війні до чітко визначених, зокрема гарантій безпеки та територіальних поступок".

У своєму дописі він розкритикував статтю в Politico, присвячену некомпетентності спецпосланника Трампа Стіва Віткоффа. Зокрема, у статті наголошується на відсутності дипломатичного досвіду Віткоффа та неодноразових непорозумінь, які виникали через те, що Віткофф неправильно передавав зміст повідомлень Кремля.

Віцепрезидент США відкинув звинувачення на адресу спецпосланника, звинувативши авторку статті в недбалості, та наголосив, що Віткофф — один з найефективніших членів адміністрації Трампа.

"Стів Віткофф — неоціненний член нашої команди. Він нікого не вводив в оману щодо того, що йому сказали росіяни, і що росіяни визнали. (Повірте, я бачив розвідувальні дані.) Плодом його переговорів є те, що ми звузили перелік відкритих питань у російсько-українській війні до чітко визначених питань, зокрема гарантій безпеки та територіальних поступок. Можливо, ми укладемо мир, а можливо, ні. Якщо ми його укладемо, то це буде тому, що Стів Віткофф і президент США працювали щосили", — написав Венс.

Скриншот допису Ді Венса

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський анонсував зустріч Єрмака з Марко Рубіо та Ді Венсом. Вони мають поговорити про домовленості президентів.

Також президент України повідомляв, що триває активна дипломатична робота з організації нового формату перемовин на рівні світових лідерів.