Мирное соглашение Украины и РФ — Москва уменьшила требования

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: REUTERS

США удалось уменьшить требования России по мирному соглашению с Украиной. Это касается гарантий безопасности и территориальных уступок.

Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в Х 29 августа.

Реклама

Читайте также:

Как Россия уменьшила требования в мирном соглашении

Вэнс заявил, что американской стороне удалось "сузить перечень открытых вопросов в российско-украинской войне до четко определенных, в частности гарантий безопасности и территориальных уступок".

В своей заметке он раскритиковал статью в Politico, посвященную некомпетентности спецпосланника Трампа Стива Виткоффа. В частности, в статье отмечается отсутствие дипломатического опыта Уиткоффа и неоднократные недоразумения, которые возникали из-за того, что Виткофф неправильно передавал содержание сообщений Кремля.

Вице-президент США отверг обвинения в адрес спецпосланника, обвинив автора статьи в халатности, и отметил, что Виткофф — один из самых эффективных членов администрации Трампа.

"Стив Виткофф — неоценимый член нашей команды. Он никого не вводил в заблуждение относительно того, что ему сказали россияне и что россияне признали. (Поверьте, я видел разведывательные данные.) Плодом его переговоров является то, что мы сузили перечень открытых вопросов в российско-украинской войне до четко определенных вопросов, в частности гарантий безопасности и территориальных уступок. Возможно, мы заключим мир, а возможно, нет. Если мы его заключим, то это будет потому, что Стив Виткофф и президент США работали изо всех сил", — написал Вэнс.

Скриншот сообщения Ди Вэнса

Напомним, ранее Владимир Зеленский анонсировал встречу Ермака с Марко Рубио и Ди Вэнсом. Они должны поговорить о договоренностях президентов.

Также президент Украины сообщал, что продолжается активная дипломатическая работа по организации нового формата переговоров на уровне мировых лидеров.