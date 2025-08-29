Відео
Єрмак відповів, чи тиснуть США на Україну щодо територій

Єрмак відповів, чи тиснуть США на Україну щодо територій

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 21:10
Єрмак відповів, чи тиснуть США на Україну щодо територій
Андрій Єрмак та Стів Віткофф. Фото: Telegram Андрія Єрмака

У п'ятницю, 29 серпня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч із спецпосланцем Білого дому Стівом Віткоффим. За результатами переговорів, він заявив, що США не чинять жодного тиску на Україну щодо територіальних питань.

Про це Єрмак повідомив під час онлайн-брифінгу для журналістів.

Читайте також:

Єрмак про зустріч з Віткоффом

"Я задоволений зустріччю з Віткоффим. Дуже важливо одразу припинити всі чутки — ніхто з американського боку не тисне на Україну стосовно якихось територій", — наголосив він.

Єрмак також розповів, що питання гарантій безпеки залишається одним із ключових у діалозі з Вашингтоном.

За його словами, готовність США надати прямі гарантії підтверджується членами адміністрації Дональда Трампа, і нині ці домовленості активно опрацьовуються з радниками з національної безпеки в щоденному режимі.

Нагадаємо, що Андрій Єрмак разом із першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею провели зустріч зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом.

Нещодавно Володимир Зеленський анонсував зустріч з європейськими лідерами.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
